港專家估：3、4月解除口罩令

生活正逐步恢復常態的香港，目前也在討論是否取消「口罩令」。對此，港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇26日表示，現階段最重要是部署應對「後口罩浪」，避免解除口罩令後公營醫療服務可能因此癱瘓。

袁國勇接受電台訪問時表示，若每天溫度高於20度，病毒生存時間較短，溫暖天氣也會讓確診者炎症反應較輕。因此他認為，香港3月底至4月初解除口罩令是安全的。

中通社報導，袁國勇預計，解除口罩令後，可能會出現各種病毒傳播，公營醫療體系仍面對嚴竣情況；他以新加坡的情況推算，香港單日確診數字仍將持續在2,000至2萬例。

袁國勇說，雖然「後口罩浪」會造成嚴重後果，但早放寬比遲放寬要好，期望到時建立起免疫屏障。年長者及長期病患者，在下個冬季來臨前即10月至11月，再接種一次疫苗，高危人士也應在冬季繼續戴口罩。

至於社區隔離設施方面，港府專家顧問、香港大學醫學院院長劉澤星表示，初期應保留相關設施備用，長遠則須及時掌握住院、重症和死亡人數。香港在第五波疫情後期，有不少非政府機構、私院協助處理病患，日後仍應保持相關合作模式。