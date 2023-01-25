「好像每個人都感染過了」12月中國鄉里村莊確診達高峰

這裡是湖南一個人口僅有2000餘人的小村莊，孩子們在院內玩耍，老人們也坐在外面曬曬冬日的太陽。他們都表示自己已陽過了，還介紹說，村裡大多數人12月份就感染過了，大家都說有7、8個人因為染疫而死。

不過接受採訪的人都表示，自己的家人都平安度過了疫情。一名85歲的老人介紹，自己曾在鎮裡的醫院住了兩天，村裡的醫生會將病情嚴重的患者送到那裡治療。不過不是人人都能拿到床位，另外一位61歲有心臟疾病的女患者就沒有這麼幸運。她告訴記者，12月份醫院人滿為患，所以沒能住上醫院。

縣醫院的走廊如今並沒有十分忙碌的跡象，急診室也沒有什麼病人。醫生王敏（音）：「剛剛放開的時候病人多一點，不過重症很少，患肺炎的不多。那個時候很忙，我自己也感染了但都沒能休息。走廊裡也躺滿患者。我們堅持，把這項工作做好，順利解決了這一波疫情」。他補充指出，這波感染高峰已經過去。近兩個禮拜新冠感染患者來的很少。

另外一家縣醫院情況也相似，醫生們也表示在12月份高峰期床位非常緊張，這裡有大約2萬居民，約80%的居民都感染了，死亡人數超過100人，大部分年事已高，有基礎疾病。

中國衛健委公布的官方數字，從清零限制取消後的第二天到2023年1月中旬，大約有6萬人在被感染後死亡。不過專家估計實際死亡人數更高。香港大學流行病學家高本恩（Ben Cowling）估計：「我覺得今年冬天，中國感染新冠人數至少會有10億，包括重症患者和死亡，數字一定會比官方公布的要高。6萬人這個數字難以讓人信服，至少會達到60萬」。

出租車司機劉先生在總人口破1000萬的長沙市生活。他載乘記者到另外一個城鎮的途中介紹說城市和鄉村疫情爆發的時間差不多：「我們雖然生活在城裡，但和鄉下的親戚家人也都有聯系。12月份疫情嚴重的時候，好像每個人都傳染了的時候，打電話給鄉裡的家人，也都感染了」。

距離長沙大約50公裡的一個村鎮小診所裡，陳醫生行醫超過20年。他向記者展示了政府發放的防疫包，裡面有口罩、快篩測試，還有退燒藥。他說並不缺藥。人們可以選擇中藥醫治。他說診所裡去年12月20日左右病人最多。病情嚴重的他都建議去大醫院治療。

村鎮市中心重返熱鬧，小吃攤前生意興隆。居民：「過年了，我很開心，孩子們都回來了」。也有人說：「還是照常生活，我症狀很輕，家裡有人比我嚴重。村裡有老人就沒了。但是必須得開放，經濟負擔太重，我希望今年能多賺一點錢」。

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