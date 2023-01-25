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中疾控：COVID-19死亡病例最高峰單日4273人

中央社／ 台北25日電

中國疾病預防控制中心（中疾控）今天發布COVID-19疫情最新情況，官方數據指出，這波疫情死亡病例數在4日達到峰值4273人，隨後持續下降；23日死亡病例數896人，較峰值下降79%。

中疾控官網25日發布「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」。這份資料顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫者在院死亡病例數在1月4日達峰4273人；重症患者人數在1月5日達峰12.8萬人。

中國各地（不含香港、澳門）這波疫情發燒門診就診人次在去年12月23日達峰286.7萬人次，後來持續下降，今年1月23日下降至11萬人次，較峰值下降96.2%。

住院診療統計資料顯示，中國各地在院COVID-19感染者於1月5日達峰162.5萬人，隨後持續下降；1月23日下降至24.8萬人，較峰值減少84.8%。

在院陽性重症患者量於去年12月27日至今年1月3日期間每天增加近1萬人。在院陽性重症患者量於1月5日達峰12.8萬人；1月23日下降至3.6萬人，較峰值下降72%。

在院染疫死亡病例數於1月4日達峰4273人；1月23日下降至896人，較峰值下降79%。

病毒變異監測結果顯示，這波疫情流行株為BA.5.2和BF.7，目前未發現新變異株。

中國COVID-19本土疫情在去年12月大爆發，相關疫情訊息不透明，對於公衛構成難題。世界衛生組織（WHO）在今年1月中旬呼籲中國，為了深化合作，必須增加透明度，提供更多疫情資訊。

中國國家衛健委在1月14日公布數據，直指去年12月8日至今年1月12日期間，全國醫療機構累計在院COVID-19相關死亡病例5萬9938例，將染疫死亡加上「在院死亡」限定條件，外界普遍認為，這些官方數據與實際情況落差甚大。

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