農村防疫重中之重 中國官方指示透過大喇叭宣導

中國春節返鄉人潮恐擴大農村COVID-19疫情，是防疫的重中之重，官方表示，將向村鎮釋出更多醫療資源，並指示要透過大喇叭、宣傳品等能夠直達農民的有效方式，進行防疫宣傳。

陸媒「中國新聞網」今天報導，中國國務院聯防聯控機制農村地區疫情防控工作專班1月24日召開調度會。會議指出，春節期間大量人員返鄉，加上多地低溫寒流，必須以務實有力舉措過好農村疫情防控的關鍵一關。

會議提出，各地要針對感染、重症等情況深入調研排查，緊盯老幼病殘孕等重點人群，加強醫療資源在村鎮的投放，並加強宣傳引導，「透過大喇叭、明白紙（白話解釋政策的官方文件）及微信群等能夠直達農民的有效方式，展開防疫知識正面宣傳」。

農村地區疫情防控工作專班強調，各地要以時時放心不下的責任感，始終繃緊農村地區疫情防控這根弦，資源上再傾斜，盯緊抓實各項工作，堅決打好農村地區疫情防控這場硬仗。

今年春節是中國將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情調整為「乙類乙管」以後的第一個春節，中國國家衛健委新聞發言人米鋒1月19日曾表示，很多群眾踏上了返鄉路，農村地區是當前疫情防控的重中之重。

中國疫情訊息不透明，關切農村疫情可能在春節期間被大量散布，中國國家網信辦日前另發出通知，要求嚴格管控藉發布「回鄉筆記」、「返鄉見聞」等「不實消息」煽動地域攻擊、散布焦慮情緒、渲染社會陰暗面。