中國防疫大轉彎 當地台灣人難逃染疫

去年底，中國突如其來的防疫大轉彎，讓中國民眾在措手不及下迅速染疫，生活在當地的大批台灣人也不例外，不少人感嘆，本以為躲過了台灣的疫情，沒想到最後還是躲不過。

更有甚者，在中國的一部分台灣人，先是在台灣被感染，萬沒料到在中國也被感染。一位2022年先後在兩岸染疫的台商眷屬自嘲，自己真的是「兩岸開花」，也許該在兩岸都買張彩券，才對得起自己。

中國近3年嚴厲的「動態清零」防疫政策，以及台灣也一度採取接近清零做法，導致往返兩岸都需要接受2週左右的隔離，造成時間和金錢上的浪費。

為此，不少在中國工作的台灣人，從2020年1月COVID-19疫情爆發後至今，只回台過1、2次，甚至未曾回台，讓他們大部分躲過了台灣4、5月間爆發的Omicron疫情。

幾位在中國工作台灣人的形容，當時看到台灣疫情大爆發，每天新增確診人數一度攀升到9萬多人時，心中都一度暗自慶幸，人不在台灣，至少免去了染疫的風險。那時候，他們每天能做的，就是關心及慰問在台灣的親朋好友是否安好、有無染疫。

只不過，4、5月間的上海，也正值令人抓狂的封城階段。當時許多在上海的台灣人，心中其實十分糾結，究竟是在行動自由、日用品供應無虞、但有染疫風險的台灣生活好？還是沒有什麼染疫風險、但失去自由、日用品無處購買的上海生活好？

2022大半年過去，台灣民眾早已學會與病毒共存，對疫情逐漸泰然視之，一水之隔的中國卻陷入「動態清零」的困境。當時，幾乎所有人都預期，中國恐怕要拖到今年3月全國「兩會」以後，防疫才會逐漸放鬆，分階段告別「動態清零」。

誰也沒想到，中國會在12月上旬，突如其來地決定放棄動態清零，徹底向大小官媒3年來一路咒罵、嘲笑的「躺平共存」方向跑步前進，震驚了許多中國民眾，包括在中國各地生活的台灣人。

從那時起，在中國的台商、台幹、台生及眷屬圈裡，染疫人數呈等比級數增加。像在疫情最早爆發的北京，當地台灣人幾乎是成片成片地倒下。據不完全統計，直到2022年12月中旬，在北京的台灣人已經超過8成染疫，不少人更是全家確診。

至於住著眾多台灣人的上海及長三角地區，染疫時間則比北京晚了1到2週。到12月底，染疫比率也追上了北京，超過了8成；另一個台灣人聚集地珠三角，集中染疫時間則介於北京與上海之間，同樣有著8成的染疫比率。

中國的這波疫情海嘯，讓當地不少染疫的台灣人不禁感嘆，沒想到躲過了台灣的疫情，卻沒能躲過在大陸的疫情。發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、全身乏力、肌肉疼痛等症狀，都發生在他們身上。

北京台幹小李，是當地最早一批中鏢的台灣人之一。他說，從11月下旬起，自己去做的「十混一」（10個人的採樣混入同一試管）核酸檢測報告，就一直出不來。但卻一直沒收到要接受單管（單人專屬試管）核酸的通知，理由是「人手不夠」，他便預想到北京的疫情大勢不妙。

小李回憶，12月5日午後，他和鄰座的幾位中國籍同事，相繼出現發燒、咳嗽、全身乏力等症狀。等晚上回到家拿出抗原（快篩）一測，看見了清晰的兩條槓─陽性。由於中國當局當時防疫還沒正式鬆綁，他和同一天一齊染疫的同事們，一度很擔心會被帶到方艙去隔離。不過，當時北京就已盛傳，方艙即將成為歷史。

在忐忑不安下，小李昏沉且微燒，渡過了染疫的頭兩天。第3天起，症狀轉為咳嗽及喉嚨痛。第7天，他轉陰了，但之後還是繼續咳嗽了1星期，才完全康復。不過，由於身為主管，在轉陰的前1天，他就和幾個有陰有陽的同事進公司上班了，還特地把幾個沒確診的同事，安排到大會議室辦公。

另一位在北京工作的台灣女孩Rose，則是「兩岸開花」染疫的實例。

由於過年機票難買，加上公司配合中國當局號召員工「就地過年」，她2021、2022年都沒有回台灣過年。2022年4月底，她趁著手邊工作較少的空檔回台休假，卻趕上了台灣開始「共存」的首波疫情而確診。這一來，讓她在台足足待了1個月，PCR才徹底轉陰，重返北京上班，損失不貲。

不料，中國官方12月7日宣布象徵防疫鬆綁的「新10條」後兩天，Rose又在北京確診了。由於當時北京餐飲店已全面禁止內用，經過細想，應該是被公司同事傳染。不過有在台確診的經驗，她短短5天後就轉陰，除了咳嗽及全身乏力外，倒沒有其他症狀，是全公司症狀最輕的員工。

面對自己同時在兩岸確診，Rose無奈地戲稱自己是「天殺之人」。當初在台灣確診時，她根本不敢告訴北京的公司實情，只說「要開刀」。因為當時的中國，普遍把染疫者視為洪水猛獸；但在北京確診後，她反而能平靜以對。和症狀嚴重許多、且沒染疫過的中國籍同事相較，自己輕鬆許多，好得也快。

如今到了年關，Rose選擇好好地回台過年，準備和朋友大吃一頓再回北京，理由就是「反正兩邊都中獎了」，心裡一派輕鬆；小李則決定避開返鄉人潮，2月初再回台過年，最高原則就是「別在台灣又中獎了」。

在對岸的台灣人，染疫的經歷各有不同。但相同的是，中國從清零到放開的疫情大潮，都讓曾被病毒上身的他們，留下深刻的印象。