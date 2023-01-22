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中國再增1.2萬例染疫死亡 本波累計仍僅7.2萬例

中央社／ 台北22日電
中國大陸疫情示意圖。美聯社
中國大陸疫情示意圖。美聯社

中國疾病預防控制中心今天公布，1月13至19日全國共新增COVID-19住院死亡病例1萬2658例。連同先前公布的5萬9938例，自2022年12月8日至今年1月19日，中國住院染疫死亡仍僅7萬2596例。

綜合中國媒體報導，在新增的1萬2658例死亡病例中，681例為COVID-19病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，其餘1萬1977例為慢性疾病合併COVID-19病毒感染死亡。

此外，截至1月19日，住院中的COVID-19感染病例共47萬1739例，其中5萬1683例為重症病例。而在重症病例中，屬COVID-19病毒感染者為3874例，慢性疾病重症合併COVID-19病毒感染為4萬7809例。

中國當局在2022年12月7日宣布優化防疫新10條措施，被視為放棄「動態清零」防疫政策，邁向全面鬆綁的象徵。此後，中國染疫人數及重症、死亡人數同步激增，各地出現老人染疫後併發慢性病大量死亡，導致殯儀館及火葬場不敷使用的窘境。

在世界衛生組織（WHO）壓力下，中國當局首度於1月14日通報上述5萬9938例住院染疫死亡的數字，但仍被視為嚴重低估。即使加上新通報的1萬2658例，自2022年12月8日至今年1月19日死亡總數仍僅7萬2596例，仍難以取信外界。

新冠肺炎 COVID-19 確診

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