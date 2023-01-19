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香港將正式復常 確診者30日起不再隔離

中央社／ 香港19日電

香港將於30日起取消新冠病毒的防疫隔離令，確診者不再需要接受檢疫隔離，並將新冠病毒視為上呼吸道疾病的一種。此舉將令香港正式復常。

行政長官李家超今天在立法會答問大會發言時，宣布以上決定。

他說，本地第二劑和第三劑的新冠疫苗接種率已達到93%及84%，而在第五波疫情中，有大批市民感染並產生免疫力，這相當於接種了第3劑疫苗，因此，香港的混合免疫屏障已十分牢固。

他說，已接種疫苗的人一旦感染Omicron病毒，多屬輕症；3年來疫情和病毒都有演變，本地醫療系統的防治能力也有所提升，疫情為公共衛生帶來的風險已明顯減低。

他表示，社會對疫情的認知和處理能力已大大提升，因此疫情管理必須邁向新階段、新模式，由「一刀切」的強制措施，改為由市民自行負責，逐步建立新的常態系統，將新冠病毒病視為其中一種上呼吸道疾病。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發3年來，這是港府首次取消確診者的隔離令，並明確指出將視新冠病毒為呼吸道疾病，此舉將令香港正式復常。

30日取消隔離令後，港人出外只剩下戴口罩的規定，但李家超日前曾表示，希望年內最終取消口罩令；有媒體稍早前報導，港府可能在農曆年後予以取消。

新冠肺炎

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