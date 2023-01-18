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每日新增感染人數下降 上海稱本輪疫情高峰已過

中央社／ 台北18日電

上海市疫情防控工作領導小組辦公室表示，本輪COVID-19疫情感染高峰過去了，近期每日新增感染人數持續保持下降趨勢。

澎湃新聞17日報導，上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布，疫情在去年12月中旬快速發展，單日新增感染人數於12月下旬達到峰值後呈現明顯下降趨勢。

上海市近期每日新增感染人數持續保持下降趨勢，各醫療機構發燒門診、120急救出車量、急診就診量均為持續下降，相關指標基本恢復到往常水平。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室指出，上海市度過本輪疫情感染高峰，社區傳播強度明顯下降，疫情走勢趨穩向好，處於較低流行水平。

目前疫情防控進入新階段，上海市老齡化程度高、老年人口基數大，保健康、防重症任務依然繁重，必須持續優化分級診療體系，不斷完善重症救治工作機制。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室強調，必須加強中西醫結合，統籌做好病毒感染和各類基礎疾病治療，全力提升治癒率、降低病亡率，最大程度保護人民生命安全和身體健康，更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

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