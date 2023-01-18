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中國多省疫情緩和 專家：春運新感染高峰機率低

中央社／ 台北18日電

中國即將迎來農曆春節人員流動高峰，外界矚目是否會引發新一波感染高峰，對此中國工程院院士張伯禮認為，多省疫情走緩，再次形成感染高峰的可能性不大。

經歷3年疫情後，今年1月中國將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級至「乙類乙管」，回家過年成為很多人最大的心願；中國交通運輸部預估，今年春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友此前曾公開表示，疫情會呈現「一波三折」態勢，其中1月下旬到2月中旬，春運前流動造成第2波疫情上升。

對此，中共官媒人民日報旗下「健康時報」今天報導，張伯禮認為引發新一波感染高峰可能性不大。

張伯禮表示，目前大部分人群感染的是Omicron變異株，雖然南方和北方有一些亞型的差異，觀察症狀上「南方症狀要溫和一點，北方要彪悍一點」，但總體上沒有根本差別。

他指出，目前已感染人群抗體正值較高水準，再次感染的機率很低；再加上很多省份已經度過高峰，再次形成感染高峰的可能性不大。

不過，張伯禮提醒，大量城市工作的人員回到農村過年，需要注意對農村地區一老一小的防護，尤其是對沒有感染、有慢性病的老年人群的防護。

此外，北京大學公共衛生學院流行病學與衛生統計學系研究員劉玨表示，截至1月10日，全球流行的前2名毒株是BA.2.75和BQ.1.1，而中國流行的新冠毒株主要是以Omicron BA.5.2和BF.7為主，引起的症狀沒有本質區別。

劉玨介紹，儘管可能有再次感染風險，但最近研究發現，再次感染率約為2%，不必過度擔心。

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