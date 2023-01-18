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廣州：人群感染超過85% 疫情進入尾聲

中央社／ 台北18日電
圖為上海醫院走廊躺滿老年患者。法新社
圖為上海醫院走廊躺滿老年患者。法新社

中國廣東省會廣州市今天宣布，疫情已進入流行尾期，當地人群感染超過85%，且在春節前夕，廣州醫院醫療機構門急診、發熱門診已基本恢復正常診療水平。

根據新浪財經、財新網等陸媒報導，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹今天做上述表示。

她並指，從監測情況看，近期廣州COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已進入流行尾期；廣州流行毒株仍為Omicron BA.5.2，暫未在本土感染者中檢測出XBB毒株。

對於即將到來的春節假期，廣州衛健委部門將全力做好相關工作。

在春節期間，廣州市120急救指揮系統保持24小時應急值守，對急危重患者優先調度、快速出車，每日用於保障院前救護車的運力不低於200輛，確保系統運作順暢、運力充足。

節日期間，全市188家二級以上醫療機構發熱門診、急診24小時開診，保障市民看病就醫需求。同時，廣州成立了醫療救治多學科專家組和重症機動醫療隊，以保障重症患者救治。

據介紹，目前廣州市為基層醫療衛生機構已配備了1萬4142個指氧儀和一批制氧機，發放退燒類、止咳類藥物，確保對症治療藥物可用量始終保持在2週以上。

新冠肺炎

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