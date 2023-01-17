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中國大陸疫情飆升 世衛呼籲監測超額死亡率

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（德國之聲中文網）路透社報導，面對中國不斷飆升的疫情，世界衛生組織（WHO）繼週末與中國衛健委通話、敦促北京更透明地分享疫情信息後，週一（16日）進一步建議，中國應監測COVID-19造成的超額死亡率，以更全面地瞭解病例激增的影響。

中國自上個月放棄「清零政策」以來，疫情不斷飆升卻停止更新確診數據，在國際輿論的壓力下，於週日（1月15日）宣布，從防疫政策鬆綁至12日為止，已有近6萬名COVID-19患者在醫院死亡，這與中國國家衛生健康委員會之前公布的數字形成極大對比。

路透社報導，世衛組織週末發布聲明，批評北京對疫情規模的說明不夠透明公開，並表示其總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已與中國衛健委主任馬曉偉通過電話，與中國官員再次談話的時間雖未確定，但將繼續與中國合作，提供建議和支援。

世衛組織的聲明指出，中國官員向其提供了2022年12月上旬至2023年1月12日COVID-19門診治療、醫院死亡數據等報告。該組織正在分析這些報告，以便加強理解這一波疫情在中國的影響，並要求中國分享此類信息，比如按省分列明的詳細數據。

據報導，一直密切關注世衛組織的華盛頓特區喬治敦法學院教授戈斯汀（Lawrence Gostin）認為，中國是「在世衛組織的推動下，決定披露更多數據」。

戈斯汀表示，能夠獲得中國更準確的死亡人數令人振奮，「但更重要的是獲得在中國傳播的病毒的完整 GSD（基因序列數據）。這才是全球真正關心的問題。」

中國：世衛高度讚賞我國防疫努力

對此，中國外交部發言人汪文斌16日在例行記者會上說，世衛組織與衛健委主任馬曉偉通話時，對中國政府新冠疫情應對的努力表達了「高度讚賞」，也感謝中方長期的技術交流與疫情數據分享，雙方將繼續合作、共同維護全球衛生安全。

汪文斌也強調，中方自疫情初期就向世衛組織和各國分享信息，除第一時間向世衛組織報告疫情外，也是最早鑑別出病原體並分享基因序列、與世衛組織建立技術交流機制的國家。他表示，最近一個多月內，中國更與世衛組織進行了5次技術交流和1次通話，希望各方秉持科學客觀立場，尊重和支持中國的防控工作。

中國將增加防疫經費

中國財政部16日在一份聲明中宣布，將增加用於COVID-19防控的經費，敦促地方財政部門加大對農村和貧困地區的轉移支付。

該聲明指出，此次增加的預算主要將主要投入治療、醫務人員臨時工作津貼、疫苗接種等面向，為滿足民眾就醫需求，該預算也將支援地方政府以債券、專項債券等方式，建設合格的醫療計畫。

該聲明亦承諾，為因應農村急救資源的統籌及重症患者的救治，政府將建立醫療物資採購的「綠色通道」，誓言「疫情防控決不能因資金問題而受到影響」。

路透社報導，中國疲軟的經濟成長及稅收、清零政策的打擊，以及沈重的債務問題，都讓各地方政府本已羸弱的經濟情況更雪上加霜。路透社的調查更顯示，2022 年中國的生產總值 (GDP) 可能僅增長2.8%，下修了去年10月預測的3.2% ，更大幅低於2021年預測的8.4%。

（綜合報導）

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