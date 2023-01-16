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大陸鄉村防疫缺藥缺人缺床 1個醫生要看診9村

中央社／ 台北16日電
陸媒報導，鄉村一般缺乏病床、藥物、醫療人員及儀器，1名醫生要甚至看診9個村莊，即使病毒致病性大降，也難掩疫情對鄉村的衝擊。圖／新華社資料照
陸媒報導，鄉村一般缺乏病床、藥物、醫療人員及儀器，1名醫生要甚至看診9個村莊，即使病毒致病性大降，也難掩疫情對鄉村的衝擊。圖／新華社資料照

中國不少大城市疫情高峰已過，但鄉村感染高峰才剛開始。陸媒報導，鄉村一般缺乏病床、藥物、醫療人員及儀器，1名醫生要甚至看診9個村莊，即使病毒致病性大降，也難掩疫情對鄉村的衝擊。

中國新聞週刊形容，「一個中專畢業的醫生，負責著9個村、1400人的公共衛生與醫療需求，在疫情衝擊潮到來之際，他的工具箱裡只有幾盒『999感冒靈顆粒』和30個抗原」，指這是中國鄉村防疫的縮影。

報導指出，疫情3年來，這座鄉村沒有接診過發燒病人，沒有儲備藥物，抗病毒藥難以運抵這個偏遠山區的農村，這名醫生因此自費人民幣3000多元（新台幣1.3萬元）購買氧氣機。

報導提到，因為鄉村一般床位不夠、缺少醫護人員、沒有呼吸機和體外支持生命系統的儀器，使鄉村疫情引發關注。

但是，中國鄉村有更多長年不做體檢及基礎疾病較多的老人，而且鄉村生活聚集活動更多、防護意識更薄弱和訊息管道更落後。當疫情防控鬆綁後，這些問題加重醫療系統的壓力。

報導指出，例如2022年12月底河南東北部一個縣醫院的10張重症監護病房（加護病房，ICU）病床已滿負荷運轉，縣醫院不斷有從農村來的病人，但醫院已無法收治或轉診，因為上級醫院的ICU也已滿床。

不只是鄉鎮或鄉村衛生院沒有呼吸機和電腦掃描的儀器，連縣級醫院也只有大約一半的ICU病床配置呼吸機。

報導表示，中國的醫療資源極不均衡地集中在大城市、大醫院。2009年醫改以來，中國一直致力於強基層，但由於種種現實和相關制度，醫療資源未能下達鄉村，疫情只是將農村地區醫療資源問題放大。

報導形容，自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來，中國再次面臨著21世紀至今最嚴峻的公共衛生事件，「尤其是在農村這片令人憂心的戰場」。

新冠肺炎 醫護人員

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