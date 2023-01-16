中國防疫物資搶手 測溫槍N95口罩假冒品流入市場
中國公安部今天公布5起涉疫藥品、物資犯罪案例，相關物資短缺空間提供假冒劣品竄出機會，退燒藥布洛芬、醫用防護服、測溫槍、N95口罩都有假冒品。
中國公安部官網16日發布消息，公布5起涉疫藥品和物資犯罪案例。官方強調，公安食藥偵部門始終以人民為中心，加強部門協作配合，保持對製售假冒偽劣涉疫藥品等犯罪嚴打高壓態勢。
吉林公安偵破退燒藥布洛芬假藥案，劉姓犯罪嫌疑人在2022年12月中旬透過網路購買布洛芬原料、空膠囊和膠囊灌裝器，在家私自灌裝生產假藥2萬餘粒，打算透過微信朋友圈銷售牟利；截至被查獲，涉案假藥尚未售出。
四川公安查獲製售偽劣醫用防護服案，周姓犯罪嫌疑人使用假冒包材將偽劣醫用防護服包裝成某品牌，透過網路和下線經銷商對外銷售，查獲偽劣醫用防護服5.8萬套、假冒商標18萬張、抓獲犯罪嫌疑人18名，涉案金額人民幣2900餘萬元（約新台幣1.3億元）。
黑龍江哈爾濱公安偵破一起製售假冒測溫槍案，抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲假冒測溫槍5000餘支，涉案金額800餘萬元。鄧姓犯罪嫌疑人趁測溫槍短缺時，低價採購電子元件，委託一代工廠組裝，貼牌生產假冒某品牌測溫槍，售給另兩名犯罪嫌疑人，這兩人再以低於正品20%價格對外批發銷售。
安徽蚌埠、浙江杭州相繼查獲N95口罩製售假冒案。安徽蚌埠公安查獲假冒N95口罩50餘萬個，熊姓犯罪嫌疑人租賃廠房設立生產窩點；浙江杭州公安查獲假冒N95口罩7萬多個，濮姓犯罪嫌疑人從2022年12月起使用假冒包材非法生產N95口罩，加價對外銷售。
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