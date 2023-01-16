陸媒：送檢印度新冠仿製藥 9成是假

中國上月疫情急升以來，治療COVID-19藥物倍拉維（Paxlovid）一藥難求，許多人轉而購買來自印度的數款廉價仿製藥，但陸媒引述檢測機構表示，送檢的仿製藥9成檢測不出有效成分，也就是假藥。

觀察者網今天報導，隨著本輪COVID-19疫情的傳播，美國輝瑞藥廠的倍拉維一藥難求，一些黃牛開出一盒人民幣數千乃至上萬元的高價，不少人因此轉而購買來自印度的數款廉價仿製藥。

讓人擔憂的是，市面上印度仿製藥中假貨充斥，上海一家檢測機構日前提供的消息顯示，目前送檢的仿製藥當中，9成都檢測不出有效成分「奈瑪特韋」（nirmatrelvir），也就是假藥。

報導說，事實上，多家陸媒近期都有披露「印度產輝瑞新冠仿製藥存在大量造假的現象」，其中不少並無奈瑪特韋成分。

據指出，上海檢測機構「新泊地」上月上旬開始不斷收到中國各地寄來的送檢樣品，高峰時一天近200份，初期大多為貿易公司送檢，而檢測結果顯示送檢的仿製藥基本含有奈瑪特韋。

但此後隨著個人送檢的仿製藥越來越多，不含有效成分的檢測結果也跟著增加。

報導引述中國藥品業內人士說，進口藥品在中國銷售需取得許可批文，在沒有合法資格的情況下，仿製藥進口和銷售目前仍屬違法行為。2019年新修訂的藥品管理法雖對於國外已上市、國內未獲批的藥品不再簡單認定為假藥，明確「未經批准進口少量境外已合法上市的藥品，情節較輕的，可以依法減輕或者免予處罰」，但不代表可對網上半公開狀態銷售新冠仿製藥聽之任之。

藥品業內人士說，在當前大量假藥充斥的情況下，業內人士建議嚴管代購銷售新冠仿製藥，以降低假仿製藥銷售帶來的風險，活躍於微信圈群的微商或許難以管理，但應盡快清理電商平台上仿製藥的銷售訊息。