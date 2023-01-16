中國疫情大爆發 專家：20天走完他國3年的路

世界衛生組織頻催中國公開透明疫情資訊，中國防疫專家近期受訪坦承，當局公布20條措施後，原推測中國感染人數的上升可能3個月就能走完別的國家3年的路，但實際上只用了不到20天。

中國新聞週刊8日專訪浙江大學醫學院附屬第一醫院重症醫學科主任蔡洪流，他是國務院聯防聯控機制醫療救治組專家，曾參與2021年河北石家莊、2022年吉林長春、上海、海南三亞等地的防疫工作。

目前搜尋中國新聞週刊已找不到這篇專訪全文。但根據微博公眾號「新浪熱點」15日的轉載，蔡洪流表示：「『新十條』公布後，感染人數上升速度之快還是超過了我們的估計」。

他還說：「『二十條』措施推出後，我推測中國感染人數的上升可能會花三個月走完別的國家三年的路，實際上我們花了不到20天」。然而，像是浙江，從2022年12月中旬逐漸進入重症高峰，目前還未見明顯回落。

中國2022年12月7日公布大幅放寬防疫管制的優化防疫措施新10條，此前則是11月11日公布20項防疫優化措施，並縮減封控力度。

蔡洪流還坦承，過去3年全中國真正參與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）治療，尤其是重症救治的醫護人員不多，這次防疫政策調整後，堪稱首次幾乎所有醫護真正投入救治的實戰模式。

他說，自己服務的浙江大學醫學院附屬第一醫院，面臨的最大壓力是在感染人數開始激增之初，那時大批醫護倒下和感染高峰部分重疊，院區的醫生甚至在醫院附近租套房，當作集體宿舍。

蔡洪流表示，人力吃緊期間，凡是確診的醫護就住在那裡，工作7、8小時之後實在撐不住就去躺3、4個小時，然後再回崗位繼續戰鬥。

他說，近3週以來，重症醫護的強度有增無減，加護病房床位成倍增長，重症醫學科原本有184張床位，後來又開4個新的病區再增100餘張床位。之前整個醫院加護病房床位共250多張，現在增加近600張。

蔡洪流指出，國家衛健委2022年12月初三令五申，三級醫院綜合加護病房要達到醫院床位總數的4%，各專科的加護病房也得按照床位總數4%的比例改造可轉換床位。

他說，也就是保證綜合和可轉換的加護病房總共能達到醫院床位總數的8%，改造必須在同年12月底前完成，而平時加護病房床位的改造一般至少需要幾個月，現在只有不到1個月時間。

蔡洪流指出，如今新擴建的加護病房裡，很多呼吸機的品牌連他這種「老重症」都沒見過，醫護之間甚至醫護和設備都還得磨合，估計花了2週時間才真正搞定，如果等上戰場之後再磨合就為時已晚。

中國相繼公布20條與新10條之前，防疫採取從嚴封控的清零政策，世界衛生組織（WHO）2022年5月間即警告，清零策略無法持久，呼籲中國調整因應，並多次提醒中方要通報透明公開的疫情數據。

但中國始終消極因應，直到2022年10月間中共20大落幕後拖延逾大半年，當局11月才宣布象徵鬆綁的20條優化防疫措施，接著再公布形同放開的新10條，於是整個疫情大爆發。

此後，官方公布的疫情數據與中國各級醫院病患爆滿，以及殯儀館與火葬場難處理爆增染疫死遺體的實情完全不符。今年1月15日才聲稱，過去1個多月間，中國大陸醫療機構累計發生在院的染疫死亡病例共5萬9938例。

而英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2萬5000例。

Airfinity說，累計自2022年12月7日以來的染疫死亡人數已增至58萬4000人。預計全中國至4月底累計染疫死亡病例將達170萬人。