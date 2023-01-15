研究：1月底北京人口染疫比例將達92% 1人可傳3.44人
一份最新研究發現，北京2200萬人口超過9成將在本月底前感染過COVID-19（2019冠狀病毒疾病），反映出中國疫情迅速擴散程度。
根據13日發表在「自然醫學雜誌」（NatureMedicine）的研究報告，截至2022年12月22日，中國首都北京染疫人口比例已經達到76%；到了本月底，北京的人口約有92%將已感染過COVID-19。
研究指出，中國政府2022年11月鬆綁防疫控制、12月又驟然放棄原本堅持的清零政策後，疫情持續在當地加速擴散。
研究發現，政策轉向後，中國的COVID-19傳染數上升到3.44，也就是1人感染可傳染給3.44人。
彭博（Bloomberg News）報導，自從中國當局2022年12月決定與病毒共存後，疫情快速蔓延到家家戶戶，造成中國經濟活動減少，醫院與火葬場也傳出負荷過重。
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