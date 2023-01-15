快訊

T1聯盟／雲豹吞10連敗 霍華德：相信能克服難關

台中駕駛疑闖紅燈…撞2機車後棄車逃逸 1死2重傷

東北抗疫嚴重缺藥 醫生形容「像打仗沒武器」

中央社／ 台北15日電

中國多個大城市陸續宣布度過疫情感染高峰，但醫療資源相對落後的東北三省還在掙扎，當地醫生說最大問題是缺藥，「就好像你去打仗沒有武器一樣」，有些縣級醫院醫生也不會用呼吸機。

中國新聞周刊今天在微信公眾號發布報導，指廣袤寒冷的東北地區，感染高峰和重症高峰幾乎和北京同步，卻少有人關注。

報導引述吉林省一家三甲醫院急診科主任說，東北抗疫最主要的問題是缺藥，早期連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的倍拉維（Paxlovid）供應，阿茲夫定也不充足。

上海的感染科專家張文宏提到COVID-19染疫後有「黃金72小時」，在感染後3天內如果能給患者用上抗病毒治療，再輔以激素的治療，大多數病人都會緩解。

但這名東北醫生說，這是很理想化的設想，在東北很難做到。因為在重症高峰的前幾週，他們幾乎沒有抗病毒藥，就好像「去打仗沒有武器一樣」。

報導說，到1月初，醫院仍很難開出抗病毒藥倍拉維，為了救治病人，有的醫生甚至從寮國自購仿制藥，以解燃眉之急。直到最近一星期，缺藥情況才有所緩解。

這名醫師說，「防重症」比「治重症」更關鍵，都已經發展成重症，出現多器官衰竭了，再去治療很難。

她最擔心未來幾週農村出現感染潮，尤其是春運很多農民工返鄉後，可能引發第2波衝擊。東北3省基層醫療條件相對落後，縣級醫院欠缺「防重症」的治療措施，一些醫生呼吸機也不會用，可能延誤對患者的干預，他們可能因此發展成重症，最終向上級醫院轉診、流向城市，再次給醫療系統帶來壓力。

據她表示，吉林的重症高峰大約在2022年12月16至17日開始顯現，到目前都還在高原期，預期不會很快結束。很多有慢性病的高齡老人在防疫放寬初期，自我保護意識很強，不出門。但越往後，這部分高危人群也開始相繼感染。最近幾週，在急診收治的COVID-19重症病人中，80、90歲的老年人比重越來越大，他們中很多人一針都沒有打。

此外，她說，東北地區冬季寒冷，很多東北人都患有肺氣腫，而且這一疾病往往在冬季會加重。這些患者原本的肺功能就不太好，再合併COVID-19感染後，很快發展成重症，這種現象在東北很常見。

報導引述復旦大學公共衛生學院的一項測算，2021年，中國每10萬常住人口綜合ICU床位數最高的是北京、上海，每10萬人口分別擁有6.25張和6.14張ICU床位，但吉林省的綜合ICU床位數只有2.78，不到北京的一半。

新冠肺炎

延伸閱讀

疫情處重症高峰 北京疾控中心辦總結表揚大會

多省官宣疫峰已過 張文宏：下波高峰估5月

中國防疫專家張文宏籲打資源戰 重醫療前端

專家：中國疫情正由大流行轉向地方性流行

相關新聞

大陸人春節出遊棄三亞 泰國再迎「中國熱」

中國8日開放國門，大批民眾利用春節假期出國旅遊，機票預訂量創近三年峰值，其中以東南亞最熱門，泰國最受中國遊客歡迎，今年1...

春節前4天港粵加碼通關 陸路口岸日增1.5萬配額

春節臨近，不少市民趁恢復通關回鄉探親或遊玩，口岸過關需求上升。港府昨宣布，廣東省政府和深圳市政府同意在年廿七至年三十（1...

中國大陸數據6萬人死亡 英機構估高峰日歿逾2萬例

中國公布月餘疫情近6萬人「在院病歿」，國際質疑數據真實性，世界衛生組織直指中國正擴大重症監護規模，籲提供更多數據；另據英...

胡錫進：大陸公布「在院死亡」59938例 已是客觀的努力

大陸官方14日公布自去年12月8日至今年1月12日，大陸全國醫療機構累計發生在院新冠相關死亡病例59938例，大陸媒體人...

陸官方首揭露 36天近6萬人在院死亡

中國大陸這波疫情究竟造成多少死亡病例，大陸官方昨首度發布具體數字。去年十二月八日到今年一月十二日期間，大陸醫療機構累計發...

陸即將全員染疫？中央拒公開數字 地方猜測已過疫情高峰

1月9日上午，大陸河南省政府新聞辦舉行新冠疫情防控記者會。河南省衛生健康委黨組書記、主任闞全程說，從社區監測數據看，截至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。