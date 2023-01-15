和死神搶父母 大陸民眾為染疫老人家瘋搶倍拉維

中國COVID-19疫情蔓延，高齡人口成為奪命高危族群。在治療藥物倍拉維（Paxlovid）

嚴重缺貨且不納入醫保下，不少民眾「和死神搶父母」，以各種方式搶購倍拉維，甚至化整為零挾帶進口。

美國之音（VOA）中文網報導，「全中國都在和死神搶父母」成為最近中國網路流傳的一句令人辛酸的話。而主角則是輝瑞（Pfizer）出品的COVID-19治療藥物倍拉維。

倍拉維儘管因價格談判破裂未能納入中國醫保用藥，目前僅是臨時醫保用藥，但不少中國民眾為了搶救家中染疫老人，不得不延續先前搶食物、搶退燒藥的傳統，透過各種非正規管道搶購數量極其稀少的倍拉維，成為最新一輪的自救行動。

因工作經常到海外出差的上海溫先生表示，他和一群海外朋友最近常在電報（Telegram）群組聊天，熱烈討論如何為中國國內親朋好友買藥寄藥。而他透過海外友人取得一些倍拉維，已全數寄給國內許多家裡有重症病人的朋友。

溫先生說，自己雖然沒有大規模的調查數據，但就他所見，已有不少服用倍拉維後恢復健康的例子，「基本上哪個階段都有效，而且吃了之後真的就是立竿見影。前一天都差不多下不了床那種，第二天能行動自如了」。

所以大家才會瘋搶，就是「跟死神賽跑，跟時間賽跑」，搶救這些老人家。

他表示，在中國流通的倍拉維有幾種管道：一是自美國原廠正規進口到中國，但目前只在北京、上海流通，其他城市沒有看到；二是從海外各種管道輸往港澳再轉售到中國；三是輝瑞授權他廠生產的倍拉維仿製藥。

住在美國加州的黃小姐則表示，她在微信上的幾個海外華人群組裡，最近一直討論的就是如何在美國買到倍拉維，且安全寄回中國國內。而在中國，服用過倍拉維的民眾都認為有立竿見影的效果，大家在著急下，還是會「買起來，屯出來」。

黃小姐說，身邊的朋友都在想盡方法往中國國內寄倍拉維而不被退或被沒收。方法是先買到藥。然後買點保健品，把封口很小心地打開，再把藥剪成數小粒混在保健品內，再把封口封上，同時再買點感冒藥一同寄回去，「救命的藥都弄得跟做賊一樣」。

她表示，在微信群裡，群友們都會討論哪家郵寄比較可靠，或成功率比較高。

住在安徽的前檢察院職員沈良慶，1個月前全家都被感染，如今已經康復。他表示，自己不太理解為什麼倍拉維不能被納入中國醫保體系，這個藥在美國、在西方國家本來就不便宜。但從患者角度來說，哪怕是自費也肯定願意反用，更何況是父母，「砸鍋賣鐵我也願意」。

沈良慶說，中國過去3年的「動態清零」已花費大量金錢，現在卻拒絕把倍拉維納入醫保，令人費解。

住在湖南鄉間的居民陳燕慧認為，就她所觀察，農村的醫療方法基本上還是把COVID-19當感冒對待，沒有什麼可行的有效的治療方案，就是在診所和醫院吊點滴，沒有任何的藥，包括特效藥也不存在。而將特效藥納入醫保，應該是政府的責任。（編輯：邱國強/張淑伶）1110115