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中國大陸數據6萬人死亡 英機構估高峰日歿逾2萬例

中央社／ 台北15日電
示意圖，非文中當事人。中國大陸公布月餘疫情近6萬人「在院病歿」，國際質疑數據真實性，世界衛生組織直指中國正擴大重症監護規模，籲提供更多數據；另據英國機構報告，估算中國單日死亡病例高峰恐達2.5萬例。 歐新社
示意圖，非文中當事人。中國大陸公布月餘疫情近6萬人「在院病歿」，國際質疑數據真實性，世界衛生組織直指中國正擴大重症監護規模，籲提供更多數據；另據英國機構報告，估算中國單日死亡病例高峰恐達2.5萬例。 歐新社

中國公布月餘疫情近6萬人「在院病歿」，國際質疑數據真實性，世界衛生組織直指中國正擴大重症監護規模，籲提供更多數據；另據英國機構報告，估算中國單日死亡病例高峰恐達2.5萬例。

中國國家衛生健康委員會官員14日通報，2022年12月8日至2023年1月12日，中國醫療機構累計發生在院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染相關死亡病例5萬9938例。其中感染導致呼吸功能衰竭死亡病例5503例，基礎疾病合併COVID-19感染死亡病例5萬4435例。

美國之音今天報導，世衛組織（WHO）14日發表聲明，在北京公布新數據顯示與疫情相關的死亡人數大幅上升後，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）當天與中國國家衛健委主任馬曉偉談到上個月突然取消清零防疫政策後爆發的感染浪潮，並且提出希望中國提供更多數據的要求。

世衛表示，正在分析這一涵蓋2022年12月初至2023年1月12日的訊息，以便更好地了解流行病學情況和這一波疫情在中國的影響。世衛組織要求對各省的數據進行更詳細的細分。

由於中國公布的是在醫療機構病歿的病例，外界認為實際死亡人數可能更高。世衛在聲明中也特別提到，「世衛組織注意到中國當局在努力擴大對各級人民的臨床護理，包括重症監護」。

另據英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，估1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2.5萬例，使得去年12月7日以來的染疫死亡累計人數增加到58.4萬人。Airfinity預計，全中國至4月底累計染疫死亡病例將達到170萬人。

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