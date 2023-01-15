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疫情處重症高峰 北京疾控中心辦總結表揚大會

中央社／ 台北15日電

中國疫情處於重症高峰之際，北京市疾控中心卻召開疫情總結及表彰大會，指過去3年以高度敏感的政治覺悟，為快速阻斷疫情傳播發揮專業支撐重要作用；但網友吐槽「最應該表彰的是人民」。

據微信公眾號「首都疾控黨建」，北京市疾控中心為及時總結、表彰先進，今年1月13日召開3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作總結表彰大會，對中心抗疫先進進行集體和個人頒獎，5名不同專業領域先進代表進行了發言。

會議由北京市疾控中心主任曾曉芃主持，市衛生健康委黨委書記鐘東波出席，另北京市疾控中心黨委書記黃春以「忠誠履職擔使命，奮楫揚帆再出發」為題發表工作報告。

黃春表示，3年來時刻保持臨戰狀態，面對一輪輪疫情，圍繞監測預警、形勢研判、疫調溯源、密接管理、社會防控等方面展開大量工作，為快速阻斷疫情傳播發揮了重要的專業支撐作用，為首都疫情防控和經濟社會發展做出了突出貢獻。

他提到，2022年是疫情防控形勢最為嚴峻複雜的一年，是首都疾控系統接受挑戰最大的一年，2022年底，按照「乙類乙管」政策要求，及時轉變職能，主動作為。過去3年是聚力抗疫、負重前行的3年，也是忠誠擔當、不辱使命的3年。

鐘東波則表示，疫情發生的3年間，以高度敏感的政治覺悟，高度負責的專業精神，高標準、高效率地落實防控責任，構建超大城市疫情防控「北京模式」，為首都疫情防控整體戰和社會經濟發展作出重要貢獻。

香港星島日報今天報導，在中國疫情大爆發之際，北京市疾控中心卻召開總結及表彰大會，大讚疾控中心發揮重要的專業支撐作用，為首都做出了突出貢獻，引來網民留言質疑：「這麼快就表彰」、「最應該表彰的是人民」。另也有網友認同，「北京的疫情防控工作壓力確實非常大」、「適當表彰沒有問題」。

中國國家衛健委14日表示，全國發燒門診診療量、急診診療人次與住院感染者數量的高峰已經過去，縣城（農村）收治病患也連續7天下降；但「目前在院的重症患者數量仍然處於高位」。

中國過去3年，多次高調舉行抗疫表彰大會，北京市疾控中心在2020年1月15日，召開2019年度總結表彰大會。曾曉芃彼時強調，全市傳染病疫情整體平穩，有效處置了多起傳染病疫情和突發公共衛生事件。

2020年9月，中國領導人習近平在「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」上表示，黨團結帶領全國各族人民，進行了一場驚心動魄的抗疫大戰，經受了一場艱苦卓絕的歷史大考，付出巨大努力，取得抗擊疫情鬥爭重大戰略成果，創造人類同疾病鬥爭史上又一個英勇壯舉。

新冠肺炎 北京

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