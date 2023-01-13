感染率達64%！報告指大陸約9億人確診 專家：疫情高峰未過

據財新網報導，北京大學國家發展研究院一個研究團隊發布的一份報告顯示，在去年12月20日，全國多地新冠感染疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。而截至2023年1月11日，全國新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。

中國著名公共衛生和流行病學專家曾光日前在一次專業活動上發言表示，從中國全國範圍看，新冠疫情在很多地方的流行高峰還沒有到來。

這位中國疾控中心流行病學前首席科學家說：「這次流行是波浪式，一波一波的，先是北京，然後是廣州、成都、重慶等」。曾光指出，北京流行最高峰已經過去，「但重症高峰還沒有，有的地方流行高峰才剛開始，或者有的地方城市開始了，農村還沒開始」。

因此他呼籲，現在「最應該關注農村」。在發言中，曾光表現出對農村地區防控形勢的擔憂。他說，農村有大量留守人員和「老弱病殘」，且醫療基礎和防護條件差，「針對農村防控的策略寫得都挺好，問題在策略如何實現，這是大問題」。

據他預測，全國發病高峰還會持續2-3月，重症高峰持續時間更長一點。

滅活疫苗擋病毒「不現實」

曾光是1月8日在「神州細胞新冠重組蛋白多價疫苗研發成果發布會」上做出以上預測的。他在發言中，間接承認中國迄今的疫苗接種策略有失誤：「我感到非常遺憾的一點是什麼？疫情傳播的速度遠遠大於疫苗接種的速度。如果一些疫苗哪怕能再早半年、三個月用於序貫接種，現在面臨的形勢也肯定不一樣。」

「序貫接種」指的是採用與基礎免疫不同技術路線的疫苗按照一定的時間間隔、接種劑次來進行加強免疫接種。具體到中國國內的新冠疫苗，就是在接種兩針或三針滅活疫苗後，加強針採用其他類型，比如重組蛋白、腺病毒或者mRNA疫苗。

曾光認為，這對中國目前的接種策略至關重要，因為「同其他疫苗相比，滅活疫苗做加強針的效果要差一點」。他上個月就曾表示，要依靠滅活疫苗為基礎的「同源免疫」阻擋疫情傳播，「已經不現實」。

然而，中國官方至今不批准引進國際上普遍被認為最有效的mRNA疫苗。而在中國，除已大量施打的滅活疫苗外，獲批准附條件上市或緊急使用的主要是重組疫苗。

疫情「如暴風驟雨」

作為中國疾控中心流行病學前首席科學家，曾光並非第一次在專業研討的場合，透露公共衛生系統在防疫、至少是防疫判斷上的失誤。

去年12月16日，在2023環球時報年會生命健康分論壇上，曾光就當時的疫情發展表示：「疫情上升速度非常快，出乎一般人的預料，甚至出乎我們公共衛生專家的預料。」在1月8日的會議上，他也表示，「這一波疫情的高峰像暴風驟雨一樣到來，我也沒有想到它來得這麼快、這麼凶、這麼猛。」

至於人們對於Omicron XBB.1.5毒株的擔憂，曾光估計「變異株在中國不會掀起大浪，至少最近不會」。因為中國正在集中出現感染高峰，疫苗、自然感染兩種狀態相加，會在一段時間內達到一定的群體免疫效果。曾光推測：「XBB.1.5在中國可能會造成一部分傳播，但傳播速度不會太快，絕不會像第一波時迅速出現感染高峰，也不會出現類似的重症高峰。」

（綜合報導）

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