確診了再來補疫苗？陸民眾曝「死亡證明寫新冠肺炎」 火葬場不收

接到上面指令要提高疫苗接種率，感覺就是為了完成政績指標

上海一位基層工作者自述

目前社區4000多居民大概有20位死者，基本是老人。在認定死因的時候，只問老人的基礎病史，給人的印象就是最好不要歸類為新冠死亡。儘管如此，因為死者畢竟是極少數，所以除了當事人或者身邊鄰居之外，很多人還是不知情，因為新聞裡新冠死者人數很少。

患者去世之後屍體無法直接送火葬場，因為對方人手和車輛都不足，一般都會在家停留兩三天，之後送到火葬場也無法舉行任何道別儀式。剛開始放鬆防控的時候，火葬場火化之後領取骨灰就要等很長時間，現在更長，幾乎要等兩三個月。醫院急診人滿為患，新年夜當地一處三甲醫院的大堂都幾乎坐滿人。醫生除非發燒，否則即便陽性也要上崗，因為否則實在無法應付。

基層壓力很大，一方面應對疫情，另一方面接到上面指令要提高疫苗接種率，但很多老人都已經陽過，為何還要這時候去接種，讓人想不通，感覺就是為了完成政績指標。

在他的死亡證明上，病因寫的不是新冠肺炎

北京居民吳女士，82歲，現居養老院

我和老伴新年之前都陽了，雖然我們幾乎足不出戶，還是沒能躲過。幸好症狀都不算嚴重，現在基本恢復了。老伴年近90，夏天又動過手術，所以我們那時還是很緊張的。

因為住在養老院，有工作人員照顧，拿到一些退燒藥。這裡的很多老人都感染了。

我在北京的一位親戚，也感染了新冠，元旦時去世了。他生病的時候，正是醫院患者最高峰的時候，沒床位，在醫院走廊躺了兩天才住上院，肺炎就已經很嚴重了。後來上了呼吸機，最終也沒救過來。他80多歲，可是並沒有什麼嚴重的基礎病。如果不是新冠，肯定不會現在就走的。

在他的死亡證明上，病因寫的不是新冠肺炎，否則火葬場不能接收。因為他原先的單位幫忙，能夠優先安排火化，所以沒有等太長時間。一般人去排隊，都不知道要排多久。

現在北京的高峰好像過去了，可是我們養老院出於安全考慮，還繼續封著。沒想到自己的晚年還能經歷這樣的事情，心裡很難過。也不知道什麼時候會真正好起來，不是說還會有好幾波嗎？

「楊康」們讓北京比之前還堵

李先生，42歲，北京某公司職員

北京的高峰已經過去了，目前商業活動已經逐漸恢復，醫院的醫療擠兌也差不多平息了。但是還是出現了藥品醫療器械的短缺。很多網購醫療制氧機都是無貨或者一個月以後才能發貨。退燒藥可以買到，但是買的過了好多天才送到。為了對付xbb變種，治療腹瀉的蒙脫石網購無貨了。地鐵的客流也恢復了不少，「楊康」們讓北京比之前還堵，這兩天晚上回家叫車平均一小時才能叫到車。有朋友去了趟環球影城，感覺全北京年輕人都出來玩耍了。

我認識的人中，感覺90%都染上了

傅先生，80歲，成都，退休大學老師

我是12月17日染上新冠的。之前十天我和老伴都沒敢出門，因為聽說社區裡到處都是陽性感染者。我們門對門的鄰居也感染了，而且他們還堅持上班。他們是開餐館的。

12月17日那天，我因為一個事下樓了一趟，當天晚上就覺得非常不舒服，畏寒，一晚上都沒睡著，測體溫37.5度。因為體溫不太高，我就沒吃退燒藥。第二天感覺身上很疼，並開始咳嗽。我老伴也開始覺得不舒服，後來燒到38.5度，吃了退燒藥。這個病毒很厲害，之後十幾天我們一直感覺乏力、鼻塞、咳嗽，吃了急支糖漿等對症的藥。現在三個多星期過去了我們感覺還是沒有完全恢復，還是乏力，基本不出門。這個病毒感覺對老年人特別不友好。年輕一點的人染上後發燒時間比較長，體溫比較高，年紀大的人發燒不高，但之後很長時間都感覺乏力、肌肉酸痛、咳嗽。沒有辦法，只有慢慢恢復。

我認識的人中，感覺90%都染上了，只有極少一兩個沒有感染，或者他也說不清自己到底是沒有感染，還是感染後沒有症狀。在我們的老教師微信群裡，已有兩個老教師染病過世了。

昨天我出去買菜看到外面很多年輕人都不戴口罩了，小孩們在院子裡玩也不戴口罩了。但我感覺這才是第一個高峰。馬上春節臨近、很多人都會回老家，回鄉，大量人員流動還會造成新的高峰，帶來新的感染風險。

老天爺要收我們這群廢物，沒辦法

劉先生，76歲，重慶退休人員

12月12日我冒險去理髮店剪頭髮，回來兩三天一直怕冷，後來測了體溫38.5度，我想可能是中招了，但沒有試劑盒測。家裡沒什麼藥，吃了顆過期的泰康克。後面幾天全身疼痛，咳痰。直到12月底咳痰才消失。後來雖然有試劑盒了，但又不想查了，感覺沒意義。

上月心情很不好，兩個老朋友過世。老天爺要收我們這群廢物，沒辦法。昨天領到了社區發的「健康包」，有幾片藥和測試劑，為下一波做準備。

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