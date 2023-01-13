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中國拒倍拉維與西方疫苗 因缺錢、回扣、好面子

中央社／ 台北13日電
輝瑞新冠口服藥Paxlovid。 路透資料照
輝瑞新冠口服藥Paxlovid。 路透資料照

中國放寬管制疫情大爆發，當局否決將COVID-19治療藥物倍拉維納入醫保，又不願引進成效較佳的西方疫苗，決策邏輯令人費解，專家說這是因財政吃緊、官員要拿好處，加上拉不下臉向西方開口所致。

對於美國輝瑞藥廠（Pfizer）生產的倍拉維（Paxlovid）未被納入中國醫保，中國官方的說法是輝瑞定價太高。

但美國之音（VOA）12日報導，中國早在去年2月即以附帶條件的方式核准倍拉維進口，最初醫保支付每盒（5天療程）人民幣（下同）2300元（約新台幣1萬382元），並於12月降至每盒1890元。

這個價格遠低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的採購價500至700美元（約新台幣1萬5000元至2萬1000元）。因應當前疫情嚴峻，COVID-19治療藥物採購幾乎完全由進口國政府買單，國民無需自付或只需付極少費用。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁莫里森（J.Stephen Morrison）表示，評估當前中國的經濟現狀和財政吃緊，這個價格可能對中國政府來說的確有壓力。

他說：「鑑於需求的規模，以及Paxlovid每個療程340美元的平均價格，這對中國政府來說是一筆相當大的費用，並且需要大量的補貼才能讓普通公民負擔得起，特別是在中國經濟面臨巨大壓力的情況下。」

但新加坡管理大學的中國問題專家、法學院教授高樹超指出，價格其實不是問題，關鍵在於誰能從中獲益。

他說，美國政府以每盒530美元的價格承購，即使中國以相同的價格購買，總成本也不會高於過去3年當局斥巨資於核酸檢測的花費。

高樹超指出，但核酸檢測的資金主要流向中國本土公司，其中許多業者與政府和官員有很深的聯繫，而倍拉維的利潤只歸屬外國企業，沒有從中上下其手的空間。

他說，何況中國政府之前已經替富人和權貴進口足夠的倍拉維，所以並不關心一般民眾能否取得這款治療藥物。

至於中國也拒絕美國和其他西方國家提供疫苗的建議， 美國喬治城大學（Georgetown University）全球衛生法律教授高斯丁（Lawrence Gostin）表示，這完全出於政治考量。

韓國疫苗生產廠商SK生物科學（SK Bioscience）社長安宰鏞接受「金融時報」（Financial Times）專訪表示，中國過分強調民族自豪感，所以不願接受外國疫苗。

他說，接受國外、特別是美國的疫苗對中共領導人習近平而言，極可能是政治上的挫敗，如此將暴露中國未能自行研發mRNA疫苗，在當前中美正展開更廣泛的戰略競爭下，尤其明顯。

新冠肺炎 輝瑞

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