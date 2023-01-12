2分鐘告別死者…衛星圖揭火葬場排隊人潮 陸官方專家：沒必要糾結死亡數字

目前中國官方公布的新冠死亡數字，每天新增只有個位數。從12月7日大幅放開防疫措施至今，僅有不到40人死亡。

但近期從醫院和殯葬機構傳出的消息和畫面，各地火葬場出現的停車場爆滿、車輛排隊等候等場景與往年相比反差巨大。

根據美國衛星圖像公司Maxar的圖片，《華盛頓郵報》對北京通州、昆明、南京、成都、河北唐山和浙江湖州各一處火葬場的衛星圖片與去年同時的拍攝進行了比較。發現基本都有門外車輛排隊、停車場使用頻率高、晝夜無差別的現象。

通州的火葬場外更是在12月下旬臨時新建了一處停車場，以滿足顧客的需要。該報詢問的6個火葬場中，有4個都表示由於時間壓力太大，那裡暫時不能舉行追悼會，僅提供火化服務。而且只能流水線式作業，成都東林殯儀館告知，家人僅有「兩分鐘時間」與死者告別。

圖為成都一家殯儀館的衛星雲圖。路透

自去年12月下旬以來，中國社交媒體上貼出了不少顯示各地火葬場大排長龍、人頭攢動的圖片和影片。根據大量貼文和自媒體報導，盡管殯葬機構全力以赴加班加點，24小時不間斷，仍難以應付源源不斷的死者。很多家庭排隊等待多日都無法讓逝者火化。

WHO：嚴重低報

去年12月20日中國疾控部門證實縮小了新冠死亡的界定範圍，只有「由新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷」的病例才歸為新冠死亡，而因其它基礎病導致的死亡，不算作新冠導致的死亡。

國際專家和世衛組織對中國疫情信息不透明的做法表示擔憂。世衛組織總干事譚德賽上周表示，「我們繼續要求中國提供更快速、定期、可靠的住院和死亡數據，以及更全面、實時的病毒測序」。

世衛緊急情況負責人瑞安（Michael Ryan）11日也表示，「世衛組織仍然認為中國嚴重低報死亡人數」。他批評北京對新冠死亡的狹窄定義，並指出「需要鼓勵公共衛生系統中的醫生報告這些病例，而不是不鼓勵他們這樣做」。

根據英國健康數據分析公司Airfinity於1月11日更新的疫情估算，中國目前每天新增的新冠感染病例約為337萬，日增死亡人數超過2萬。

梁萬年：疫情過後再討論

據法新社報導，1月11日，中國國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年表示，目前沒有必要糾結新冠死亡的確切人數。他在一次新聞發布會上說，「目前沒有必要追究具體到每個個案是怎麼樣。大流行期間重點任務應該是救治。」他還說，當前重點對全球來說，都是要渡過大流行，渡過這個全球公共衛生危機，之後可以「回過頭來再研究這種死亡到底是怎麼一個歸類」。

在同一場發布會上，北京大學第一醫院感染科主任王貴強補充說，可以通過疫情過後分析超額死亡率來研判新冠死亡的數字。去年12月29日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾表示，疾控中心團隊已經在「對新冠流行可能造成的超額死亡進行分析」，結果「之後會陸續公布」。

（綜合報道）

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