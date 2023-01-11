陸農村感染高峰將至…鄉村沒快篩檢測 居民嘆：不知道是不是陽了

農歷新年臨近，正在肆虐的新冠疫情讓今年的春運伴隨著巨大憂慮。專家擔心，人員流動、聚集將對感染推波助瀾，鄉村地區的醫療系統將承受重壓。

中國交通部的預計，從上周六開始、為期40天的春運旅行高峰期間，將有20億人次搭載交通工具踏上旅途。

中國國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝日前在接受專訪時說，更加擔心農村的疫情：「我們最擔心的就是經過三年了，大家都沒有回家過年，今年終於可以回家過年了，這樣的話有可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村。」她說，農村人口龐大，但人均醫療資源有限，「如何應對廣大農村地區的感染高峰，成為巨大的挑戰。」

「不談新冠、不檢測」

官方發布的新館感染和死亡數據已完全無法反映現實情況。但有跡象表明，繼大城市之後，新冠疫情已經在襲捲中國農村。《紐約時報》報導稱，尤其是在像中部省份河南這樣有大量返鄉農民工的地方，新冠病毒已經在迅速傳播。

法新社者記者在安徽、山東，德國《明鏡周刊》記者在河北鄉村向當地居民和鄉村醫生了解到的是相似的情況：呼吸道感染病人激增、衛生站應接不暇、藥品缺乏、村中老人死亡數量成倍於往年。這與中國一些自媒體作者描述的情形大致吻合。

安徽蚌埠附近居民對法新社表示，由於缺乏檢測試劑，鄉村醫生不再給病人測試，「我們都不知道自己是不是陽了。」

中國自媒體「丁香園」在江蘇一個衛生院了解到， 「跟患者不談新冠，判斷不查抗原」是部分基層醫院的常態，原因是很多人，特別是老人對新冠仍懷有極大的恐懼。於是醫生把新冠當作普通肺炎治，比如被稱為「三素一湯」的混合輸液——抗生素、維生素、激素再加上葡萄糖。

官方數據顯示，中國農村有130萬名醫師和180萬名護士，每千人口醫護數量還不及城市的一半。而鄉村醫生很多沒有上過醫科高校，資質偏低。《明鏡周刊》還報導，過去3年的封控限制和疫情反復使得不少由鄉村醫生自負盈虧的診所難以為繼，只好關門。這使得農村衛生系統再次受創。

一月中、三月初

中國官方媒體也在關注農村的疫情。《農民日報》本周刊發了一篇「農村疫情調查：31省份51個村的1月7日」。報導反映了患者激增、基層床位和人員缺乏、藥物緊張等問題，但同時努力傳遞正面信息，包括用藥基本有保障、重症不多、去世老人多有基礎病等。這篇「調查」見諸網路的部分，所引數據均來自基層鄉村醫療站，多個鄉村醫生反映，當地染病比例都已高達百分之六七十。

《明鏡》記者走訪河北鄉村時，看到公路邊新添的墳冢接連不斷。當地居民說，村中人口染疫超過9成。河北的疫情爆發早於中國其他大部分地區，幾乎與北京同時。

據英國健康數信息分析公司Airfinity以中國各省份公開數據為基礎進行的模型估算（2023年1月9日更新），中國此番Omicron感染首個峰值將於1月13日到達，屆時日新增感染370萬人；10天後迎來死亡人數峰值，日增25000例Omicron感染死亡病例。

該公司的模型還預測， 3月3日將出現第二個感染峰值，日新增感染升至420萬。這一波感染中，鄉村地區將比城市受到更大衝擊。而至今年4月底，中國的累計新冠死亡人數將達170萬。

上海交大研究團隊1月初發表論文也預測，中國中部和西部的一些省份（四川、陝西、甘肅、青海等）以及農村地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。 這波疫情的持續時間和嚴重程度可能因為春運期間的人員流動而顯著增強。

國務院聯防聯控機制2023年1月7日發布通知，要求地方當局和黨員幹部統籌資源，通過保障醫療物資供應、提升重症救治水平以及優先照顧老年群體等措施遏制疫情。「加快推進農村老年人新冠病毒疫苗接種，加快構築基層保健康防線」。

美國外交關系協會的公共衛生專家黃嚴忠對《紐約時報》指出，「歸根結底，這些措施本應在政策轉向之前推出」。他表示，「中國農村存在的許多問題都是中國醫療改革的根本性問題，不能指望在短時間內就得到解決。」

（綜合報導）

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