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中國嫌抗疫口服藥倍拉維太貴 改吹捧莫納皮拉韋

中央社／ 台北11日電
莫納皮拉韋（Molnupiravir）藥物示意圖。路透
莫納皮拉韋（Molnupiravir）藥物示意圖。路透

中國國家醫保局稱，輝端藥廠生產的抗疫口服藥倍拉維報價太高不能納入醫保，於是中國媒體改吹捧默沙東生產的莫納皮拉韋，並說後者的報價比較便宜，更聲稱在中國強行仿製倍拉維不可行。

中國媒體第一財經10日與11日報導，天津市醫藥採購中心官網發布消息，杭州默沙東（Merck）製藥申報的莫納皮拉韋（Molnupiravir）膠囊，首發報價每瓶（40粒）人民幣（下同）1500元（約新台幣6700元）。

進口到岸價（不含稅）則介於1100 元和1200 元之間，而在美國、日本、韓國等國的報價是712美元（約新台幣2萬1690元）。

報導說，莫納皮拉韋膠囊每瓶的報價，低於美國輝瑞大藥廠（Pfizer）生產的倍拉維（Paxlovid），後者在中國若干地區的臨時醫保支付價是每盒1890元。

報導指出，這兩款獲准的藥物都是用於若染疫可能惡化為重症的高風險患者，浮現染疫症狀後3天至5天內服用，倍拉維可降低住院或死亡風險高達89%和88%。

至於莫納皮拉韋可降低30%至50%的住院風險，並可降低89%至100%的死亡風險。

此外，據中國現行的專利法有關專利強制實施許可規定，國務院專利行政部門可依法不經專利權人許可，授權他人實施發明專利或者實用新型專利，而取得實施強制許可的單位或個人，應付給專利權人合理的使用費。

不過報導引述中國藥科大學藥品監管科學研究院執行院長、國家藥物政策與醫藥產業經濟研究中心執行副主任邵蓉的分析稱，目前中國不具備強行仿製倍拉維的條件。

邵蓉表示，國家醫保談判失敗與強仿倍拉維完全兩碼事，因報價沒談成功，確實影響部分患者對倍拉維的可及性，但還不足以成為提起專利強制許可的必然理由。

她說，專利強制許可視為對法律原則的變通，法治國家不會輕易啟動專利強制許可，因為使用不當，就是在挑戰法治尊嚴，恐導致創新者信賴危機和國家信譽貶損。

路透社7日報導，中國正與美國輝瑞藥廠商討，希望獲批准由中國藥廠生產及分發抗病毒藥物倍拉維的仿製版，並希望農曆新年前達成協議。

不過輝端藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）已否認上述傳聞，並說中國所提倍拉維的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格，這才是雙方談不攏的主因。

他還說，畢竟中國是全球第2大經濟體，須支付的價格不應低於窮國如薩爾瓦多等。

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