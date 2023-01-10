專家估：陸旅遊市場 暑期全面復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
專家稱，大陸境內旅遊暑期有望迎來全面復甦。圖為遊客在重慶市北碚區靜觀鎮，選購臘梅花束。（新華社）
專家稱，大陸境內旅遊暑期有望迎來全面復甦。圖為遊客在重慶市北碚區靜觀鎮，選購臘梅花束。（新華社）

中國旅遊研究院院長、中國文化和旅遊部數據中心主任戴斌8日在重慶舉辦的長江三峽文化旅遊發展論壇上說，預計2023全年大陸國內旅遊人次和旅遊收入恢復至疫前的70%至75%，入出境旅遊人次有望恢復到疫前的三成到四成。

中新社報導，其中，受探親訪友、民俗休閒、親子研學、冰雪和避寒需求增長的拉動，即將到來的春節假期將成為過去三年以來最值得期待的假期旅遊市場，暑期則有望迎來全面復甦。 　　戴斌在論壇上就大陸旅遊經濟作2023年展望。他說，2023年是堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合的破題之年。

「2023年旅遊經濟將呈現穩開高走、加速回暖的態勢，季度增速有望環比走高。」戴斌指出，市場復甦不是回到過去，疫情對旅遊偏好的影響將深刻改變旅遊投資方式和供給行為。「人山人海吃紅利，圈山圈水收門票」的時代已經過去，「走馬觀光逛景點，扎店購物吃回傭」的模式更不可能讓旅遊業重回黃金時代。

戴斌認為，經此一「疫」，大陸城市的旅遊消費中心和市場基礎支撐地位更加突出，都市休閒、周邊和近程旅遊已經成為旅遊投資基礎支撐和創業創新的主引擎。相對於遠離客源市場的傳統旅遊目的地和旅遊景區度假區，那些人口淨流入的城市，尤其是常住人口超過1000萬人、地區生產總值超過1兆元（人民幣，下同）、地方財政收入超過1000億元的大城市及其周邊100公里範圍內的城市和鄉村，將成為旅遊創業創新策源地。

同時，旅遊者在行程中將更加看重文化內涵和場景體驗，旅遊目的地的價值重點正在從風景轉向場景。

新冠肺炎

延伸閱讀

大陸防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了

新北四大重劃區房價全面下滑 專家點三大關鍵

中國防疫專家張文宏籲打資源戰 重醫療前端

保守存ETF選00878或00713！ 專家：積極者可選006208和「這兩檔」

相關新聞

河南9成染疫 上海急診仍擠爆

中國大陸八日起將新冠降級為傳染病「乙類乙管」，取消近三年的嚴格防疫措施，大陸防疫專家認為，「乙類乙管」意味著染疫人數會大...

專家估：陸旅遊市場 暑期全面復甦

中國旅遊研究院院長、中國文化和旅遊部數據中心主任戴斌8日在重慶舉辦的長江三峽文化旅遊發展論壇上說，預計2023全年大陸國...

嫌太貴 中國未將輝瑞新冠藥物列入醫保

在中國國家醫保局周日（1月8日）公布的新冠治療藥品參與2022年醫保藥品更新目錄中，輝瑞公司的新冠藥物Paxlovid未能被納入醫保藥品。

大陸防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了

中國官媒連日為防疫政策急轉彎引發的質疑滅火。具官方身分的專家梁萬年說，之所以在冬天而非去年夏天放寬防疫，是因為那時老人的...

上海醫院：COVID-19急診人數仍在高峰平台期

上海市COVID-19疫情急診就診人數仍在高峰平台期，醫院急診室大廳可見張張病床，環境充斥咳嗽聲、哀號聲，單日急診量為平...

中國開放大門 河南省新冠感染率已達近90%

中國昨日（1月8日）開始取消對入境者強制性的隔離措施，成千上萬的游客開始出入中國邊境。 61歲的哈羅德(Michael Harrold)當天從華沙飛抵北京。他告訴路透社記者：“能夠恢復正常是一種巨大的解脫。下飛機，叫輛出租車，就能回北京的家。”他是在北京工作的一名文字編輯。 中港周日（1月8日）首度恢復免檢疫通關，周日上午有數千名旅客從香港湧入中國。根據香港01報道，香港入境事務處公布8日的出入境旅客流量數字，顯示與前一日（7日）比較，入境香港人數增加近3成，遠少於出境人數1.4倍的增幅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。