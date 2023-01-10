專家估：陸旅遊市場 暑期全面復甦

中國旅遊研究院院長、中國文化和旅遊部數據中心主任戴斌8日在重慶舉辦的長江三峽文化旅遊發展論壇上說，預計2023全年大陸國內旅遊人次和旅遊收入恢復至疫前的70%至75%，入出境旅遊人次有望恢復到疫前的三成到四成。

中新社報導，其中，受探親訪友、民俗休閒、親子研學、冰雪和避寒需求增長的拉動，即將到來的春節假期將成為過去三年以來最值得期待的假期旅遊市場，暑期則有望迎來全面復甦。 戴斌在論壇上就大陸旅遊經濟作2023年展望。他說，2023年是堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合的破題之年。

「2023年旅遊經濟將呈現穩開高走、加速回暖的態勢，季度增速有望環比走高。」戴斌指出，市場復甦不是回到過去，疫情對旅遊偏好的影響將深刻改變旅遊投資方式和供給行為。「人山人海吃紅利，圈山圈水收門票」的時代已經過去，「走馬觀光逛景點，扎店購物吃回傭」的模式更不可能讓旅遊業重回黃金時代。

戴斌認為，經此一「疫」，大陸城市的旅遊消費中心和市場基礎支撐地位更加突出，都市休閒、周邊和近程旅遊已經成為旅遊投資基礎支撐和創業創新的主引擎。相對於遠離客源市場的傳統旅遊目的地和旅遊景區度假區，那些人口淨流入的城市，尤其是常住人口超過1000萬人、地區生產總值超過1兆元（人民幣，下同）、地方財政收入超過1000億元的大城市及其周邊100公里範圍內的城市和鄉村，將成為旅遊創業創新策源地。

同時，旅遊者在行程中將更加看重文化內涵和場景體驗，旅遊目的地的價值重點正在從風景轉向場景。