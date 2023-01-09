嫌太貴 中國未將輝瑞新冠藥物列入醫保

在中國國家醫保局周日（1月8日）公布的新冠治療藥品參與2022年醫保藥品更新目錄中，輝瑞公司的新冠藥物Paxlovid未能被納入醫保藥品。

人民網援引國家醫保局相關負責人介紹，有關Paxlovid的談判未成功的主要原因為"報價過高"。

該抗病毒藥物在全球各國的臨床使用結果顯示，如果使用及時，它可以明顯降低重症和死亡風險。2022年3月，作為春季疫情爆發後的應對措施，中國衛生部門將此藥納入臨時醫保涵蓋範圍。

但隨著中方日前與輝瑞公司談判的破裂，Paxlovid無法繼續在國家醫保計劃內獲得。醫保對該款藥物將臨時性支付到2023年3月31日。之後，患者如需使用Paxlovid需自費。

北京多家社區醫院曾向人民網記者確認，在此次國家醫保談判開啟之前，輝瑞Paxlovid就已降價。醫保支付價格從 2300元/盒下調至1890元/盒，如果可由醫保報銷最高額度，患者最低自付189元/盒。

"寧要清肺排毒顆粒"

業界人士分析指出，盡管仍可自費使用，但一款藥物如果醫保不覆蓋，意味著今後該藥進入醫療系統的數量會大為減少，因此目前Paxlovid一藥難求的局面不會改變。"

在中國疫情大爆發後，被一些人稱為新冠"特效藥"的Paxlovid黑市價格一度炒高至一盒人民幣上萬元，包括印度生產的仿制藥。去年3月，印度藥企就取得輝瑞的授權，可生產銷售Paxlovid仿制藥。

中國社交媒體上，網民對輝瑞的新冠藥不被納入醫保看法不一，有人表達失望。網易自媒體"小舞視界"寫道： "對於正處在重症高峰的現實來說，無論如何這都不是讓人能夠高興起來的一條消息。……一定程度上來說，輝瑞因價高未能納入醫保，就是給生命劃下的標價。"

還有人抱怨，"封控的時候說老百姓的生命是無價的，這時候大家的生命又'有價'了？"

但也有人指責輝瑞"獅子大開口"；"不降價，眼下這一波先撈著再說"；有人質疑該款藥物的有效性；還有人主張首選國產藥物，排斥進口，"豈容異族撈金"。

微信公眾號"基本常識"寫道： "醫保的錢寧可買清肺排毒顆粒也不買P藥，真是愛民如子啊！"

醫保局此輪藥品更新，新冠治療藥物中，清肺排毒顆粒、河南真實生物科技有限公司的抗HIV藥物阿茲夫定片談判成功，得以被納入醫保。

路透社周六援引消息人士的話說，中國正在與輝瑞公司談判以獲得許可，該許可將允許中國國內制藥商生產和銷售 Paxlovid 的仿制藥。

德國供應如何

也有中國媒體指出，相比其他國家的采購，Paxlovid在中國市場的售價並不算高。據財經網報道，美國對Paxlovid的采購價為每盒529美元，台灣、香港采購價每盒700美元左右。在歐洲，德國、奧地利的政府采購價為500歐元/盒（一個療程）。

Paxlovid2022年初在德國被批准上市之際，德國衛生部就向輝瑞訂購了100萬盒，以備不時之需。

作為緊急防疫手段，同新冠疫苗一樣， Paxlovid的費用幾乎全由政府買單。無論是法定醫療保險還是私人醫保的患者，使用該藥都不需要自己付費。醫保為國內流通環節--如藥商、藥店的成本統一定價為60歐元。

該藥為處方藥，必須持醫生處方購買。自去年8月起，執業家庭醫生可以儲備少量的Paxlovid，直接開給病人。盡管渠道通暢，民眾對其接受度也不低，但到去年8月底，德國售出的該藥僅不到5萬盒。據《時代》周報、《醫師報》等德國媒體總結，主要原因是德國醫生對使用Paxlovid仍普遍十分謹慎，有時"過分"謹慎、保守。

（綜合報道）

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