中國開放大門 河南省新冠感染率已達近90%

中國昨日（1月8日）開始取消對入境者強制性的隔離措施，成千上萬的游客開始出入中國邊境。 61歲的哈羅德(Michael Harrold)當天從華沙飛抵北京。他告訴路透社記者：“能夠恢復正常是一種巨大的解脫。下飛機，叫輛出租車，就能回北京的家。”他是在北京工作的一名文字編輯。 中港周日（1月8日）首度恢復免檢疫通關，周日上午有數千名旅客從香港湧入中國。根據香港01報道，香港入境事務處公布8日的出入境旅客流量數字，顯示與前一日（7日）比較，入境香港人數增加近3成，遠少於出境人數1.4倍的增幅。

根據第一財經報道，當天0時17分，自多倫多始發的南航一架航班落地廣州機場，成為中國三年來首次全面放開入境限制後的首個入境航班，全體航班旅客無需再進行核酸檢測和集中隔離。1月8日入境航班的熱門目的地為上海、南京、廣州、成都和南寧。 中國官媒央視周日報道，當天從韓國到中國的航班幾近售罄。相關報道迅速登上微博熱搜。

與此同時，韓國對中國旅客出台了入境限制措施。大韓航空(Korean Air)本月早些時候表示，考慮到韓國政府的謹慎態度，原本增加飛往中國航班的計劃暫時擱置。韓國從1月初開始對中國入境旅客進行新冠病毒核酸檢測，並要求這些旅客在規定場所等待檢測結果。從1月5日起，來自中國的旅客還須提交行前48小時核酸檢測或行前24小時抗原檢測陰性證明。

上個月，中國決定取消嚴格的封鎖、隔離和大規模測試等措施，這些嚴厲的防疫措施給中國經濟帶來重創，並引發了罕見的抗議活動。此後中國各地爆發感染潮。隨著本月晚些時候中國慶祝農歷新年，預計感染人數將會再次激增。越來越多的國家出於對新型變種病毒的擔憂而對中國入境旅客執行更嚴格的篩檢。除了韓國之外，日本本周一宣布最新措施，除了中國大陸旅客之外，從澳門飛往日本的人也要提供出境72小時的陰性證明並進行檢測。

德國政府呼籲民眾如非必要不要前往中國。自1月9日起，德國將中國列為“受威脅的病毒變異地區”，入境者必須接受強制新冠篩檢。德新社報道，周一上午，乘坐東航的72名中國乘客抵達法蘭克福機場後被送往醫院接受快篩測試。法蘭克福衛生部門的一位女發言人表示，所有人測試結果都是陰性。此外，來自中國航班的廢水也要進行檢測。下一班來自中國的航班於星期二下午抵達法蘭克福。

中國新聞網周日報道稱預計2023年中國國內旅游收入將大幅增長，可能恢復到疫情前水平的70-75%，但出國旅游游預計會恢復到疫情前的30-40%。

中國人口第三多的河南省，新冠感染率已達到近90%。根據網易新聞，1月9日上午，河南政府新聞辦召開新聞發布會。會上，省衛生健康委黨組書記闞全程介紹，從社區監測數據看，截至2023年1月6日，全省新冠病毒感染率為89.0%。

1月8日，中國官方報告的新增感染病例僅有5272例。 路透社報道，到目前為止，中國是新冠死亡率最低的國家之一。不過世界衛生組織指出，中國實際新冠感染人數更高，國際健康專家估計，今年中國可能會有100多萬人死於新冠病毒。

（路透社，德新社等）

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