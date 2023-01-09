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新冠康復仍有症狀 中國「陽康」體檢商機崛起

中央社／ 台北9日電

中國各地正走過感染高峰，許多患者康復後仍有胸悶、疲憊等症狀，「陽康」體檢商機趁勢而起，有企業半月銷售額近人民幣1億元（約新台幣4.4億元），有機構估熱潮會持續至今年上半年。

陸媒澎湃新聞今天報導，隨著「陽康」人數逐漸增多，但許多民眾覺得康復後仍在咳嗽，有人擔心自己肺炎、還有的人覺得失去味覺、嗅覺，整體而言，患者認為篩檢回到陰性但不代表身體機能已經恢復，考慮進一步檢查，帶動各地體檢機構和醫院陸續推出「陽康」體檢套餐或新冠康復門診。

而這些「陽康」體檢套餐，項目主要針對COVID-19可能會引發的呼吸、循環、免疫系統的症狀，例如肺部CT、心臟超音波等，價格從人民幣數百元至上千元不等。

「美年健康」是一家從事健康體檢及醫療服務商，新推出的「陽康」安心檢標準款目前銷售了15萬5815件，單件529元，金額達人民幣8242萬元，不到兩週時間，收入已經近億元。

另一家機構「瑞慈醫療」公布，「陽康」體檢重點篩查版售價599元，深度篩查版售價則為999元。

報導指出，不止民間機構，很多醫院也推出了針對「陽康」人群的醫療服務，澎湃新聞不完全統計，全國已有多地開設新冠康復門診。

以上海為例，上海市第七人民醫院新冠康復專病門診已於本月1日正式對外開放，上海市兒童醫院也針對仍有咳嗽、喉嚨痛、乏力、焦慮、睡不好等兒童，開設兒童新冠感染中醫康復門診。

不止一家體檢機構表示，在眾多體檢項目中，目前肺部CT檢查需求激增；「美年健康」表示1日至6日，肺部CT檢查達到18.3萬人次，預計這個數字還會持續增長一段時間。

另還有機構表示，後續也將會針對Omicron變異株XBB，推出消化系統的檢測服務。一名體檢行業人士說，內部預估體檢機構的「陽康」套餐會熱銷到今年上半年，甚至一整年。

但上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新表示，感染後病毒會在體內繁殖，導致患者出現一些典型症狀，例如肺部滲出液不會那麼快被吸收，因此咳嗽會持續一段時間；若覺不舒服，還是建議到正規醫院進一步檢查。

新冠肺炎

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