中國旅客入境他國限制多 專家稱有其必要性

美國之音（VOA）今天報導，中國8日起解除出入境管制，世界多國針對來自中國的旅客實施限制措施，北京當局不滿並揚言報復，但衛生專家說，中國疫情資訊不詳實，可理解予以限制的必要性。

中國放寬防疫管制後疫情大爆發，因此目前約10餘國下令檢測來自中國的旅客，義大利、印度、日本和美國更是首批實施限制措施的國家。美國衛生官員說，中國這波疫情嚴峻，但提供的數據非常有限。

布朗大學（Brown University）公共衛生學院大流行病中心主任努佐（Jennifer Nuzzo）表示，考量當前中國疫情的規模及透明度，可以理解為什麼各國都很緊張，並試圖減緩病毒的輸入，直到能夠了解更多資訊。

香港大學公共衛生學院教授高本恩（Ben Cowling）說，中國仍繼續要求對入境中國的人出示核酸陰性檢測證明，所以中國沒資格批評西方的旅行限制措施，何況北京曾執行世界上最具懲罰性和嚴苛的旅行限制。

美國喬治城大學（Georgetown University）全球衛生法律教授高斯丁（Lawrence Gostin）則說：「我們還需要更好的基因組監測，以便迅速識別危險的病毒變體。」

就連世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）去年12月29日也說：「在缺乏來自中國的全面訊息的情況下，世界各國正在以他們認為可能保護其人口的方式採取行動，這是可以理解的。」

而中國外交部發言人毛寧在6日在例行記者會表示，針對若干國家頒布不合理的做法，中方將結合疫情情況和防控需要，按照對等原則，採取相應措施。