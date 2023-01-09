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陸港解封 赴港機票訂購量增3.8倍

中央社／ 香港9日電

中國大陸和香港昨天起恢復通關，兩地人流馬上急增，據報導，大陸飛往香港的機票訂購量近日急增3.8倍。

星島日報今天發自北京的報導指出，中國大陸昨天起將新冠病毒感染降級為「乙類乙管」，不再對陽性感染者實行隔離措施，只提出「非必要不外出」等建議。

報導表示，昨天上午10時許，北京首都機場迎來了當日第一班入境航班，班機來自香港，共有291名旅客；隨著旅客陸續抵達，原本空蕩蕩的入境大廳變得熱鬧起來。

報導引述一名在香港讀書的陸生說，他下機後，取行李、通關等過程約只需30分鐘，相當順暢，不用進行核酸檢測，可以說是「基本跟以前（COVID-19疫情前）一樣了」。

他說，因為是放寬防疫首日，也是首班機，機場內沒有太多人，相信未來會逐漸恢復。

除了北京首都機場，中國大陸各地機場昨天也迎來放寬防疫後首班客機。

報導表示，闊別3年，大陸旅客熱情在近期集中爆發，根據「攜程」平台，用戶預訂最貴的一份飛行帳單是上海至美國舊金山的4張機票，訂單價值逾人民幣17萬元；廣州一名用戶則預訂了至洛杉磯的頭等艙機票，單程票價超過9萬元。

據報導，香港、澳門也成為大陸民眾在春節期間外遊的熱點，「去哪兒」平台顯示，近日大陸飛往香港的機票預訂量增加了3.8倍。

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