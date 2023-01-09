陸重開國門 撤掉入境隔離

中國大陸8日重開國門，取消近三年的入境隔離管制，境外人員憑行前48小時核酸檢測（PCR）陰性證明即可入境，大陸和香港首階段通關也同步啟動，北京、上海、成都、南京等地機場陸續迎來入境航班，在香港就學的王姓陸生表示，下飛機後，取行李、通關等過程約只需30分鐘，可說是「基本跟以前（疫情前）一樣了」。

另外，大陸「同程旅行」等平台數據顯示，8日大陸出入境機票訂單暴增超過六倍，是2020年3月疫情以來新高。

央視報導，8日凌晨從加拿大多倫多、新加坡起飛的CZ312航班、ZH9024航班，先後停靠廣州白雲國際機場和深圳寶安國際機場，機上共搭載387名入境旅客，成為大陸新制實施後，率先享受入境免核酸檢測與免集中隔離的遊客。

北京首都機場也迎來首班「免隔離」入境北京航班，搭載來自香港的291名旅客，10時36分落地後，首批旅客11時20分許陸續完成通關，抵達入境大廳，與前來迎接的親友重逢。而隨後降落的來自波蘭華沙的航班，則成為大陸開放國門後，首個落地北京的國際航班。

北京首都機場人員受訪指出，入境旅客下機後只需填報海關的流行病學調查，並自助填寫核酸結果，自動檢測體溫正常後即可辦理入境手續，隨後就能自行離開。

隨著大陸開放國門，上海、北京等地公安局出入境管理局公告，有序恢復出入境證件辦理，辦理窗口全量開放。深圳市出入境管理局網站的出入境、港澳個人簽注等系統，8日還一度因訪問量激增當機。

從事法律工作的王先生說，他是專程來迎接去香港工作的同事回家，因為8日是取消隔離第一天，所以刻意準備了花束，「顯得比較隆重」。

一位拿著紅玫瑰花束的林先生，和女友父母一同到機場接機，他說兩人已經半年多沒見，女友在澳洲讀書，此次從香港轉機回北京，入境過程中未受阻礙。

在香港讀書、搭乘8日首班機返回北京的王姓陸生說，下飛機後，包括取行李、通關的過程約僅需30分鐘，相當順暢，也不用進行核酸檢測，基本跟以前一樣了，因為是首日、首班機，機場內並沒有太多人，相信未來會逐漸恢復人潮。