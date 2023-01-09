陸新冠中重症者約8%

大陸國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝透露，中國大陸感染新冠病毒後出現肺炎人群（意指中重症者）約占8%，占比較低，但因感染基數大所以出現肺炎的絕對值也是個不小的數目。

據央視報導，針對輕型和普通型冠病病例的定義，焦雅輝指出，之前在每一版的診療方案裡，輕型是有發熱、咳嗽、咽痛這樣的一些症狀，但是輕型是沒有肺炎表現的。然而，普通型就是出現了肺炎。

她說，從中國2022年的Omicron臨床病例的分型情況來看，「出現肺炎也就是說普通型的占比還是相當的低的，就是不到10%，大概是8%左右」。

針對記者有關為什麼民眾感覺肺炎人數並不少的提問，她解釋說，目前因為感染基數大，而且中國人口基數大，所以變成絕對值的話，它都是一個不小的數目。

北京日報報導，大陸國務院聯防聯控機制8日舉行記者會，中國疾控中心病毒病所研究員陳操介紹，從全球的角度看，XBB這個系列變異株主要是在美國、印度、馬來西亞和新加坡等國家流行，它在中國大陸的致病力並沒有發現明顯增加。

從中國大陸監測的數據顯示，從2022年的8月1日，一直到現在以來，中國總共監測到了16例XBB本土的關聯病例，他們都是XBB.1的進化分支。

從現在的報告和研究來看，並沒有觀察到感染XBB系列變異株的患者重症和死亡的比例增加，也就是它致病力並沒有發現明顯增加。

對於春運是否會帶來傳染高峰，國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示，全國主要城市，包括一些計劃單列市，正在渡過或已經渡過感染高峰。