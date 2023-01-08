中國結束入境隔離 中港免隔離通關

（德國之聲中文網）中港周日（1月8日）首度恢復免檢疫通關，周日上午有數千名旅客從香港湧入中國。中國在一個月前放棄清零政策，1月8日起幾乎取消所有旅游限制，包括對入境者的7天強制隔離。

香港特首李家超周四宣布，1月8日起啟動香港與中國首階段通關。開放首階段采取配額制，"北上南下"每日配額各6萬，其中深圳灣、文錦渡及落馬洲支線口岸佔5萬人，港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋佔1萬。李家超說，首階段將開放七個出入境口岸，包括深圳灣、文錦渡及落馬洲口岸等三個目前正在運作的口岸。中港旅客需在網上預約。

《南華早報》報道稱，經過三年的隔離措施，中港通關開放後已有41萬香港人預約。另一方面，據香港01報道，約6600人預約周日從深圳赴港。旅客必須持有過去48小時的陰性PCR檢測證明。

據路透社觀察，周日上午從香港落馬洲邊境口岸有大量旅客北上，南下進入香港的人數明顯較少。隨著農歷新年即將到來，許多人表示他們是要回家與家人團聚。

投資者希望重新開放將重振經濟。但中國的防疫政策大轉彎引發了大規模感染潮，一些醫院已不堪重負。在中國重開邊境的前一天，正是"春運"啟動的第一日。在為期40天的春運期間，大批民眾將返鄉慶祝春節。中國交通運輸部門預計，今年的交通運輸的客流量將超過20億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

此外，許多中國民眾預計將開始出國旅游；這是泰國、印尼等國家的旅游景點期待已久的轉變。但中國的新冠感染人數飆升引起多國政府擔憂，正對來自中國的入境旅客實施防疫限制措施。分析人士則指出，由於國際航班不足等因素，旅游不會迅速恢復至疫情前的水平。

中國周日也恢復了對大陸居民的護照和旅游簽證簽發，以及恢復受理審批外國人的普通簽證延期、換發、補發，居留證件簽發、延期、換發、補發。

周日清晨，香港國際機場內便排起長龍，大批旅客等待搭乘班級飛往北京、天津、廈門等城市。香港居民Teresa Chow與許多旅客准備從香港落馬州站入境中國。她興奮對路透社表示："我太開心，好興奮。我已經好多年沒有見過我父母。"

她計劃前往故鄉寧波市。"我的父母健康狀況不好，即使他們得了結腸癌，我也無法回去看望。所以我真的很高興現在能回去看他們。"

在北京首都國際機場，從香港、華沙和法蘭克福抵達的旅客與親友熱情擁吻和問候。55歲的沈性商人周日從香港抵達北京。她表示："我早就期待重新開放。終於我們又能和世界重新聯系起來。我很激動，不敢相信這是真的。"

在機場等待的還有一群等待韓國男團Tempest的粉絲。該團是三年以來第一入境中港的韓國男子偶像團體。19歲的粉絲Xiny對路透社表示："能親眼見到他們真好！隔離限制取消後，飛去見他們也方便多了，他們也能來北京。"

在香港邊境，中國學生Galen Liu表示，他在歐洲攻讀博士學位，迄今一直無法返回中國令他感到無助。兩周前他飛到香港，等待邊境重開後回到廣東於父母和妹妹團聚。"我真的很興奮。現在我終於可以回家了，我不需要坐飛機。我可以直接從陸路穿越邊境。"

他為家人攜帶了藥品。他說，在中國放棄嚴格的清零政策後，家中的多數人最近都感染了新冠。

在這個全球人口最多國家，新冠感染人數激增，醫院和火葬場面臨巨大壓力。在當局放棄清零防疫措施，大部分核酸檢測設施取消後，盡管感染出現爆炸式增長，多數地方以及全國範圍卻不再公布可信的數據。自12月初以來，中國當局僅通報了二十余起新冠死亡病例。

一名從深圳返回香港的董姓家庭主婦對新冠病例激增表現得很淡定。"放寬限制後，這是不可避免的。人們必須能夠四處移動，否則經濟無法增長。我們必須更冷靜地看待。"

內地企業家Alex Zeng則是前往香港的旅客之一。這位體育設備制造商表示，他計劃在香港參加展覽會，接著飛往海外與客戶見面。

他對法新社說："不能旅行並於客戶面對面交流真的相當不方便。當客戶想要看樣品時，我們只能通過視頻鏈接進行。"

香港的經濟正深陷困境，迫切希望人潮回歸。在新冠疫情爆發前，大陸人佔入境旅客的四分之三。

（路透社、法新社、德新社）

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