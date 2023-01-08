XBB入侵中國 專家稱致病力未明顯增加

Omicron變種病毒XBB.1.5毒株近日在中國現蹤，外界關注是否在中國再引發一波流行，造成重症與死亡。中國疾控中心今天表示，目前中國共有16例XBB本土關聯病例，就現有報告，重症與死亡比例未增加。

中國鬆綁疫情管控措施首日，中國國務院聯防聯控機制今天下午舉行新聞發布會，說明第10版防控方案相關情況。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操在會中提到，XBB系列的變異株主要是在美國、印度、馬來西亞和新加坡等國家流行。近期新產生一個名為XBB.1.5的分支，這個分支在美國新增的患者中，病例較多，並呈現增長趨勢。截至今年1月7日，全球已有35個國家和地區監測到XBB.1.5，然而像是日本等疫情防控較好的國家來看，XBB.1.5並未成為優勢病毒株。

陳操說，從去年8月1日到今年1月7日，中國總共監測到了16例XBB本土的關聯病例，均為XBB.1的進化分支。

陳操表示，雖然免疫逃逸能力明顯增加，然而從報導和研究來看，並沒有觀察到感染了XBB系列變異株的患者重症和死亡比例增加，也就是它的致病力並沒有明顯增加。

據中疾控微信公眾號於4日發布，去年10月至12月間，中國境外移入病例中，發現199例XBB，當中4例是XBB.1.5；在本土病例中發現的XBB，全部是XBB.1，暫時未發現XBB.1.5。