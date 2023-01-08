兩岸觀策／新冠煎熬 陸新年神曲點燃希望

過去一年，對許多大陸民眾來說，無疑是刻骨銘心的一年，而這一切都與新冠疫情有關。但在邁入新的一年後，情況仍無明顯好轉。紐約時報形容，中國大陸正在上演「新冠悲劇」：醫院和殯儀館人滿為患。隨著一月八日中國大陸國門重啟，加上春節即將到來，疫情恐怕還會進一步加劇。

然而在晦暗中，許多大陸民眾依舊期待隧道盡頭的那道光。而點燃眾人對未來期望的，則是一首去年底暴紅的神曲—「早安隆回」。從去年十二月十八日世界盃落幕後，這首歌在大陸各平台的流量已超過兩百億次，等於過去這三周，大陸民眾平均每人已經聽過了十四次。

「早安隆回」何以能成為跨越二○二二年與二○二三年的神曲？「早安隆回」旋律簡單，但也因此特別洗腦。「早安我的baby，你伴我迎接燦爛的曙光，迎接嶄新的黎明；是你給我無窮的力量，勇敢地向前行」，歌詞直白卻充滿陽光與希望。但「早安隆回」暴紅，其實更多是出於偶然。

這首歌的創作及演唱者袁樹雄，是大陸眾多懷抱著音樂夢卻從未走紅過的音樂人之一。五十一歲的袁樹雄，曾在大陸各地流浪駐唱。卅年來，他寫過兩百多首歌，但他自己都坦承，這些歌基本上最後都「自生自滅」了。

「隆回」則是袁樹雄的故鄉，隸屬湖南省邵陽市，過去同樣默默無聞。二○一○年，袁樹雄結束在外漂泊，回到隆回縣文化館工作，月薪不過人民幣兩千元，但他依舊堅持續創作。

袁樹雄說，二○二○年底，疫情已經持續近一年，不少人對未來都感到迷茫。他就用兩天時間寫了「早安隆回」，希望鼓勵大家重拾對生活的信心。

但「早安隆回」直到兩年後才真正被聽見，卻是出於巧合。去年底世界杯決賽阿根廷奪冠，當梅西捧著大力神杯走向領獎台，感動了全世界的球迷。有大陸網友剪輯這則影片，並以「早安隆回」作為背景音樂。影片與音樂的巧妙融合，瞬間點燃眾多大陸網友，「早安隆回」也因此被廣為流傳。

搭上足球明星梅西奮鬥不懈的故事，不少大陸網友說，這首歌給了太多人堅持下去的力量，並將之稱為「時代的歌曲」。不過，「早安隆回」迄今依然熱度不減，袁樹雄個人的故事也是關鍵。

一名作家說，袁樹雄就比我大兩歲，一直落魄，妻子在他最窮的時候和他離婚了。但他一直不放棄夢想，持續寫歌、唱歌，就他這個精神特別值得我這種其實才能也一般的人學習。

「早安隆回」和袁樹雄讓許多大陸民眾重新看到，堅持就有希望。一如「早安隆回」歌詞所說，「你是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行」，懷抱希望，就是每個在黑夜中奮力前行的人，最美的星星。