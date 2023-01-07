微博上砲轟防疫規定「破千帳號遭封殺」 陸官方：創造友好環境

根據新浪微博發布的消息，已經有1120個帳號遭到了臨時或者永久封禁的處罰，總共處理了12854起「違規事件」，其中包括對專家學者以及醫務工作者的攻擊。

美聯社在其報導中指出，微博上針對防疫政策的批評主要還是集中在解封前遙遙無期的封控、感染者及密接者被送至居住條件糟糕的隔離點等。Omicron變種流行後，「動態清零」防疫策略面臨越來越高的社會和經濟代價，最終在上海、北京等大城市引發了罕見的政治抗議浪潮。中國政府不久後就全面放寬了防疫。

新浪微博稱，將繼續加大針對「違法內容」的檢查和清理，為廣大用戶「創造和諧友好的社區環境」。

春運或助燃疫情

目前，中國各大城市正面臨醫療需求激增的局面。而且，本周末中國正式進入了「春運模式」，數以億計的民眾將踏上旅途在全國範圍內流動。國家衛健委此前已經多次就疫情將隨春運擴散至醫療資源薄弱的農村地區表達過擔憂。

儘管國際航班數量尚不能和疫情前相比，但是中國交通部表示，國內的鐵路與航空客流預計將比去年同期翻番，40天內將有20億人次出行，總體將達到疫情前2019年水平的70%。中國交通部已經在1月6日呼籲民眾減少旅行和聚會，尤其是涉及老人、孕婦、兒童以及潛在疾病時。交通部副部長徐成光在新聞發布會上還敦促民眾在乘坐公共交通工具時佩戴口罩，並做好個人衛生防護工作。

此外，根據中國政府12月底發布的通告，從1月8日起，持續了近三年的出入境限制也將被取消，這意味著自外國入境的旅客不再需要強制集中隔離。

不過，由於疫情數字不透明、擔憂出現新變種等因素，越來越多的國家正開始對來自中國的旅客實行特別防疫篩查，歐盟方面已經「建議」各成員國對中國旅客進行病毒檢測，南韓、日本、印度、美國等國也出台了類似措施。

由於不再推行大規模核酸檢測、統計數據明顯偏離民眾實際感知等因素，中國國家衛健委12月下旬起不再每日發布疫情統計，而是改由疾控中心發布每周趨勢。

此外，包括衛健委主任在內的多名高官都於近期表示，新冠病毒感染引起原有基礎疾病惡化導致的死亡，不計入新冠死亡病例。自12月初以來，中國當局僅通報了二十餘起新冠死亡病例。衛健委醫政醫管局局長焦雅輝12月29日曾公開表示，中國政府發布的新冠重症病例和死亡病例數字是「本著公開透明的精神」，其判定標準「與國際標準一致」。但是根據德國疾控機構羅伯特·科赫研究所的文件，在德國，不論是直接死於新冠感染，還是新冠感染時死於其他疾病，都計入「新冠死亡病例」。

世界衛生組織已經對中國過於狹窄地定義新冠死亡病例之做法提出了批評，認為這樣的官方數據不能真實反映疫情爆發的嚴重程度。

根據上海新冠救治專家組成員、上海交通大學附屬瑞金醫院副院長陳爾真1月3日的估算，2500余萬常住人口的上海市，或已有超過70%的人感染過新冠病毒。中國疾控中心前首席流行病學家曾光也在12月底估算，北京市已有80%的人在這波疫情中遭到感染。

（美聯社、路透社）

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