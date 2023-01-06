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疫情蔓延 中國藥廠醫院紛招募患者臨床試驗

中央社／ 北京6日電

中國疫情蔓延期間，有藥廠及各地醫院陸續招募COVID-19確診患者，參加藥物臨床試驗，招募年齡從兒童、18歲以上成人至75歲不等，部分項目還給予人民幣4000至7500元的酬勞。

綜合中國網路訊息及人民日報報導，廣東一家藥廠在2022年12月下旬透過網路招募COVID-19輕症及普通型患者，標榜其藥品已取得中國國家藥監局下發的臨床試驗批件號，並獲得研究負責單位北大第三醫院倫理委員會批准，且其藥品與輝瑞（Pfizer）特效藥Paxlovid同靶點。

這家藥廠表示，這一計劃在中國全境30家中心進行，需招募1070名輕症及普通型患者，試驗全程約需29天，每名參與試驗者可獲得「一定的交通費、誤工費補償」，總計可達人民幣7500元（約新台幣3.4萬元）。條件則是18至75歲「識字、會寫字」，且會操作智慧型手機的app等。

山東省淄博市第一醫院、淄博市市立醫院、菏澤市立醫院1日起則陸續公布COVID-19患者的招募資訊。其中，淄博市第一醫院呼吸與危重症醫學科招募18至70歲的輕型或普通型感染者，並擬在約20家臨床研究中心展開第2批次臨床試驗，預計招募312名患者。

院方表示，這批臨床試驗的藥物由武漢傳染病醫院研發，參與試驗者每人可補貼4000元，共需前往醫院10趟，並抽血3次，吃藥5天，試驗期間的檢查費用全免。

河北省醫科大學第一醫院、第三醫院則在展開一款可治療重症風險病患的COVID-19「創新藥物」臨床研究，目前已招募近1/3，將持續至春節前後。招募條件則是18至75歲的輕症及中症患者，表現出的症狀至少有1項符合招募的12項要求，但需住院5天，接受口服藥物治療研究。

中國臨床試驗註冊中心官網4日公告，重慶醫科大學附屬兒童醫院正針對COVID-19兒童感染者展開臨床研究，擬分析相關病例的基因特徵，為重症兒童的免疫識別、疫苗接種、隔離防護等預防提供理論依據。

這項臨床試驗的對象與前述截然不同，年齡為0至18歲，人數200人，且須有明確的COVID-19病毒感染證據、病原檢出標本依據，並伴有重症肺炎、呼吸衰竭、壞死性腦炎、膿毒症休克等病症。

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