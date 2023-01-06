中國疫情何時走完？ 何美鄉：過完農曆年約3月時

中國去年12月初鬆綁防疫政策後疫情大爆發。評估中國疫情，中央研究院研究員何美鄉今天表示，等到冬天走完、過完舊曆年，至少3月時中國的疫情大概結束，變成在地化流行。

何美鄉進一步說明，也就是說病毒不會消失，感染病例會持續發生，但不再對社會醫療體系造成太大的威脅。

何美鄉是知名的流行病學專家，她今天接受中央社訪問時指出，疫情與病毒不會消失，很多人詢問疫情甚麼時候走完，但應該要問的是「它（指疫情）甚麼時候對生活、經濟、社會、國家的影響會結束」。

何美鄉表示，對於中國而言，上述的情況發生在兩個狀況。第一是一堆人生病不能來工作；第二是因為一、兩個人生病，而讓一個地方封起來。當中，後者的因素已經不存在了。

她分析，中國有些地方疫情可能還沒結束，「它就是冬天走完，過完舊曆年，等天氣溫暖的時候也就差不多了」，現階段的確狀況不好，但很多地方也都逐漸開了，民眾也持續出門、工作，工廠也不像以往關閉。

何美鄉指出，等中國人走完疫情，至少今年3月時，大概就是結束了。接下來就是觀察剩下甚麼病毒，變成在地化的流行。

何美鄉形容，當疫情開始傳播，就是排山倒海，如一匹馬開始奔馳，抓不回來。當中國疫情走勢走到今天的狀態，就讓它快速走完，不要再阻礙它。

從1月8日開始，中國將放開邊境，除此之外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

不過，中國的放鬆令許多國家不敢大意，包含日本、美國、台灣等，將對來自中國的旅客採取防疫措施。摩洛哥甚至宣布將禁止中國旅客入境。

對此，何美鄉指出，大家希望萬無一失，假如中國自己做得很好，提供完整的資訊，大家就不用擔心，他的國人在1月8日出國時就不會受到那麼多的限制。

她進一步說明，中國沒有提供相關數據顯示「我們的變異株是你們都有了所以不用擔心了」，或者是「我們有，但沒有太嚴重的免疫逃避，也沒有很嚴重的致病性」。

何美鄉表示，中國若是有提供資訊，可讓各國政府做評估，告訴民眾開放有沒有風險，但是現在沒有可靠的資訊與數據，即因如此，當然就是來自中國的旅客進入台灣，由台灣檢驗，做好基因序列分析等評估。