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中國官媒：多地城市感染高峰已過 農村高峰將至

中央社／ 台北5日電
圖為北京市民在什剎海冰場快樂度元旦。（中新社）
圖為北京市民在什剎海冰場快樂度元旦。（中新社）

中共官媒人民日報旗下健康時報綜合多地感染問卷調查結果及專家分析，北京、廣州、重慶、浙江及四川等地城市已過了感染高峰，下個防疫挑戰在農村，估計農村感染峰值在本月中下旬或之前出現。

健康時報4日報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶受訪時表示，多個城市的感染高峰幾乎都已過，春運會增加傳染機會，但不用太擔心會出現第二波疫情高峰。

他表示，接下來重點要關注偏遠農村鄉鎮，建議如老家在特別偏遠的山區，而當地還未出現過疫情，正在感染發病的人應盡量暫緩回鄉，待康復後再返鄉。

報導引述重慶市3日舉行疫情防控記者會通報，目前重慶二級以上醫療機構發熱門診以及基層醫療機構發熱診室，日接診人數已從2022年12月20日的最高點（4.9萬人左右）回落至7000多人，二級以上醫療機構發熱門診接診人數也從2022年12月16日的最高點（3萬人左右）回落至一天3000多人。

重慶市衛生健康委副主任李畔表示，「從（發熱門診接診人數變化）中可以得到一個直觀的判斷，我們的感染高峰期應該已經過去了。」

海南省2022年12月30日舉行疫情防控記者會，通報海南省每日新增感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50%。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

四川省則於2022年12月17日至19日以及25日至28日兩次完成有關感染的網路問卷調查。調查結果顯示，全省的感染發病高峰主要集中在12月12日至20日之間，之後每日新增的感染發病逐步回落。

四川省疾控中心黨委書記、研究員唐雪峰12月29日接受央視新聞採訪時表示。根據調查結果綜合研判，四川省的整體感染發病已超過80%，全省感染發病的高峰應該已經過了，當前正處於防重症降病亡的關鍵時期。

唐雪峰表示，春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈。農村地區醫療資源相對薄弱，元旦春節期間，大量城市人群返鄉可能會推動以農村為主的疫情高峰，從而帶來重症和病亡高峰。當前重中之重是農村地區疫情防控和醫療救治。

上海交大醫學院陳賽娟團隊與上海市公共衛生中心範小紅團隊在2022年12月31日發布的最新研究結果顯示，此輪疫情於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

團隊也指出，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向，估計四川、陜西、甘肅、青海等省份農村和中小城鎮的感染峰值，將於今年1月中下旬出現，春運可能令峰值提前到達。

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