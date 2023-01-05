陸客入境歐盟 規定不一多有顧忌

歐洲國家雖對中國防疫，但各國仍同床異夢！歐盟5日宣布，各國「可」對中國進行如要求戴口罩、登機前PCR等防疫措施，但因缺乏科學依據，並未強制各國一定要做。目前義大利、西班牙、法國都有要求檢測中國旅客，各國對中國遊客態度仍不一致。

各國意見不一

根據《Politico》報導，歐盟宣布各國可以針對中國實施口罩、登機前篩檢、廢液檢測等防疫措施，但歐盟並沒有強迫各國都要同步，但會員國內的義大利曾認為，若歐洲防疫措施沒有統一，容易境內再出現大流行（歐盟有申根，各國可自由移動）。

包括從中國登機前48小時需有陰性核酸檢測證明都是用「強烈鼓勵」，及「鼓勵」隨機篩檢從中國出境的旅客等。由於美國、日本、印度與摩洛哥乾脆直接禁止中國航班抵達，讓中國當局感到不滿，曾對此防治政策表達無法接受，但西方國家也擔心中國將疫情蓋牌，呼籲中國公開病毒變異株與確診狀況。

雖然很多國家私下都表達希望能對中國實施禁令，但有歐盟官員透露，對中國實施全面性禁令缺乏科學依據。前倫敦衛生與熱帶醫學院院長皮拉特受訪時分析，同意歐盟對中國進行防疫管制，而非全面性的旅遊禁令，但由於中國的疫情數據並不透明，因此基本的預防措施還是需要。

中歐關係漸轉壞

歐盟國家將於1月中再度評估，決定是否要升級防疫。目前義大利、西班牙與法國對中國採取防疫措施，英國也要求中國旅客入境前須具備兩天前的陰性證明。《德國之聲》提到，雖然中國已經放棄清零政策，但隨著中國需求持續放緩，歐洲許多廠商仍轉往東南亞。

雖然歐洲對中國防疫態度沒有很強硬，但中歐關係近年來仍逐漸變差，歐盟投資東協的金額再創新高，除了中國與美國都推動新投資計劃外，歐洲也要在東協投資100億。

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