快訊

新竹棒球場廢棄物有如「癌細胞」 棒界人士感嘆不該如此

曾嗆藍營這句…國民黨團要求道歉否則拒審預算 薛瑞元回應了

陸客入境歐盟 規定不一多有顧忌

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

歐洲國家雖對中國防疫，但各國仍同床異夢！歐盟5日宣布，各國「可」對中國進行如要求戴口罩、登機前PCR等防疫措施，但因缺乏科學依據，並未強制各國一定要做。目前義大利、西班牙、法國都有要求檢測中國旅客，各國對中國遊客態度仍不一致。

各國意見不一

根據《Politico》報導，歐盟宣布各國可以針對中國實施口罩、登機前篩檢、廢液檢測等防疫措施，但歐盟並沒有強迫各國都要同步，但會員國內的義大利曾認為，若歐洲防疫措施沒有統一，容易境內再出現大流行（歐盟有申根，各國可自由移動）。

包括從中國登機前48小時需有陰性核酸檢測證明都是用「強烈鼓勵」，及「鼓勵」隨機篩檢從中國出境的旅客等。由於美國、日本、印度與摩洛哥乾脆直接禁止中國航班抵達，讓中國當局感到不滿，曾對此防治政策表達無法接受，但西方國家也擔心中國將疫情蓋牌，呼籲中國公開病毒變異株與確診狀況。

雖然很多國家私下都表達希望能對中國實施禁令，但有歐盟官員透露，對中國實施全面性禁令缺乏科學依據。前倫敦衛生與熱帶醫學院院長皮拉特受訪時分析，同意歐盟對中國進行防疫管制，而非全面性的旅遊禁令，但由於中國的疫情數據並不透明，因此基本的預防措施還是需要。

中歐關係漸轉壞

歐盟國家將於1月中再度評估，決定是否要升級防疫。目前義大利、西班牙與法國對中國採取防疫措施，英國也要求中國旅客入境前須具備兩天前的陰性證明。《德國之聲》提到，雖然中國已經放棄清零政策，但隨著中國需求持續放緩，歐洲許多廠商仍轉往東南亞。

雖然歐洲對中國防疫態度沒有很強硬，但中歐關係近年來仍逐漸變差，歐盟投資東協的金額再創新高，除了中國與美國都推動新投資計劃外，歐洲也要在東協投資100億。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 歐盟 COVID-19 陸客

延伸閱讀

中央發5劑快篩試劑 北市校園再加碼1劑

中國大陸8日起恢復對港澳通關 取消核酸檢測

中國大陸入境陽性率直直落 1月3日陽性率降至17.9％

陸XBB.1.5變異株一定來 黃立民曝防疫關鍵看這事

相關新聞

澳門：8日起台灣入境旅客無需出示新冠檢測證明

澳門特別行政區政府宣布自8日零時起調整防疫措施，由大陸、香港或台灣入境澳門特別行政區的人士無須出示任何新冠病毒檢測證明。...

「死不下去」中國火葬費飆天價 家屬被迫當街燒遺體

中國新冠疫情大爆發，「每日郵報」4日報導，由於染疫病逝者眾，火葬場和殯儀館調高火葬費用，仍無法消化需求，民眾被迫當街火化...

中國官媒：多地城市感染高峰已過 農村高峰將至

中共官媒人民日報旗下健康時報綜合多地感染問卷調查結果及專家分析，北京、廣州、重慶、浙江及四川等地城市已過了感染高峰，下個...

染新變種XBB1.5傳大便失禁 紙尿褲被瘋搶專家這樣說

一則「XBB.1.5攻擊心血管和拉肚子」的對話讓蒙脫石散一夜脫銷，沒過兩天，傳言又出現「新變種」。一則群聊截圖稱XBB....

中國大陸8日起恢復對港澳通關 取消核酸檢測

歷經3年疫情封鎖後，中國大陸將自8日起恢復與香港和澳門通關，包括不再對香港入境者實施核酸檢測、恢復港澳機場轉機進人大陸服...

大陸恢復可經港澳轉機進入大陸 有利台商和國際旅客旅行

大陸國務院聯防聯控機制綜合組今天（5日）發佈「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」，包括恢復在香港、澳門國際機場轉機／...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。