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中國大陸8日起恢復對港澳通關 取消核酸檢測

中央社／ 香港5日電
香港特區政府入境事務處1月4日在落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站，為即將到來的通關安排進行內部演練，有近300名入境處人員參與。演練內容包括測試處理大量旅客過關的流暢度及處理旅客證件問題等。 中新社
香港特區政府入境事務處1月4日在落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站，為即將到來的通關安排進行內部演練，有近300名入境處人員參與。演練內容包括測試處理大量旅客過關的流暢度及處理旅客證件問題等。 中新社

歷經3年疫情封鎖後，中國大陸將自8日起恢復與香港和澳門通關，包括不再對香港入境者實施核酸檢測、恢復港澳機場轉機進人大陸服務，以及有序恢復大陸民眾赴港澳旅遊等。

中國國務院港澳事辦公室網頁今天上載「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」，表示國務院決定優化大陸與港澳人員往來措施，自1月8日起實施，內容包括：

一、自香港入境人員憑行前48小時核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。

二、自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前核酸檢測陰性結果入境。

三、不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測；對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面；健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。

結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡儘快前往醫療機構診治。

結果為陰性者，由海關依規實施常規檢疫。

四、對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

五、恢復在港澳國際機場轉機或過境進入大陸服務；取消對港澳來往大陸航班客座率限制，逐步有序增加航班數量；乘客乘機時須佩戴口罩。

六、恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴香港簽注。

七、逐步有序全面恢復大陸與港、澳陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

八、根據港澳疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復大陸居民赴港澳旅遊。

新冠肺炎

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