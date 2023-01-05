中國大陸8日起恢復對港澳通關 取消核酸檢測

歷經3年疫情封鎖後，中國大陸將自8日起恢復與香港和澳門通關，包括不再對香港入境者實施核酸檢測、恢復港澳機場轉機進人大陸服務，以及有序恢復大陸民眾赴港澳旅遊等。

中國國務院港澳事辦公室網頁今天上載「關於優化內地與港澳人員往來措施的通知」，表示國務院決定優化大陸與港澳人員往來措施，自1月8日起實施，內容包括：

二、自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前核酸檢測陰性結果入境。

三、不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測；對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面；健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。

結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡儘快前往醫療機構診治。

結果為陰性者，由海關依規實施常規檢疫。

四、對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

五、恢復在港澳國際機場轉機或過境進入大陸服務；取消對港澳來往大陸航班客座率限制，逐步有序增加航班數量；乘客乘機時須佩戴口罩。

六、恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴香港簽注。

七、逐步有序全面恢復大陸與港、澳陸路口岸客運和水路客運，為出入境人員快捷通關提供便利。

八、根據港澳疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復大陸居民赴港澳旅遊。