XBB入中國 專家：入境免隔離國外毒株恐致高峰
中國媒體日前證實，上海已發現美國新流行的Omicron變種病毒XBB.1.5毒株。中國專家童貽剛直指，入境政策調整（8日）後，國外毒株可能進入中國，並在區域內引發感染高峰。
中國全境目前正經歷第1波感染高峰，民眾對官方宣布8日起取消入境集中隔離，存在一定程度的憂心。
科技日報報導，病毒學專家、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛表示，入境政策調整後，國外的各種毒株可能會進來。而COVID-19病毒客觀存在，其試探性的變異也持續存在。
童貽剛分析，一旦病毒一次變異逃避了大部分人體內的免疫屏障，且更容易結合ACE2受體，就有可能在一個區域內引發感染高峰。
他表示，XBB.1.5毒株進入中國後，會與現存的BF.7或BA.5.2有一段時間的抗衡過程。但在美國有傳染優勢的XBB.1.5在中國會不會產生同樣結果，現在無法確定。
這項報導指出，不少中國專家表示，中國仍會出現第2波感染高峰，但感染的人群和地域範圍將會縮小。
童貽剛指出，COVID-19病毒的變異會引發一波波感染高峰。但其影響的人群範圍、地域範圍將有不斷縮小的趨勢。因為，即使病毒變化再大，先前注射疫苗或感染而激發的抗體也會有交叉保護的作用。
他認為，目前中國國內很多人既注射了疫苗，又經歷了感染，是一種「效率較高的混合免疫」。只不過，不同個體保護效果存在差異。
報導指出，中國知名防疫專家張文宏先前曾在一場學術會議上，引用新加坡、台灣、香港等地疫情數據指出，COVID-19病毒的變異引發過多輪疫情，但各地的疫情數據表明，當地第1波感染的比例越高，第2波的感染比例將越低。
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