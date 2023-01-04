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專家指疫苗只防重症死亡 網友不相信陸製疫苗

中央社／ 台北4日電
圖為藥廠工人正在配裝中國大陸科興疫苗。新華社
圖為藥廠工人正在配裝中國大陸科興疫苗。新華社

中國科學院院士高福表示，目前新冠疫苗只在防重症死亡有明顯效果，很可能未來半年內還要再打一次；引發網友們不滿並質疑為何大批老人打卻仍死亡？為何不開放外國疫苗？

陸媒「第一財經」報導，中國科學院院士高福1月3日在「首席經濟學家論壇」表示，疫苗的四級防護包括防感染、防發病、防傳播、防重症死亡，目前從全球的數據來看，新冠疫苗只在最後一級即防重症死亡有明顯效果。

他強調，未來一段時間內大家還要戴上口罩，而且從免疫力的持續時間來看，很可能未來半年內還要再打一次疫苗。

此外他提到醫院不是菜市場，大家不應該「排隊搶菜」，認為中國應該逐漸過渡到「看病要預約」，如果大家一直停留在得病就去排隊的認知，那麼醫療資源永遠也不夠用。他希望通過這次「危」找到觀念改變的「機」，呼籲民眾一起轉變觀念，好好利用醫療資源。

高福稱疫苗只防重症死亡的看法在網路上引發熱議，不少人表達不滿，有網友表示，「只防重症死亡的疫苗為何沒有保護好聽話打疫苗但卻失去生命的老人?」、「難道現在醫院裡重症還有死亡的都沒打疫苗嗎。」、「打了三劑科興，我不打科興了」。

此外，也有不少網友質疑這波疫情許多老人死亡，是否與中國疫苗防護力有關，有網友在高福談疫苗的話題下留言問「為何不引進外國疫苗給老百姓？」

此外，中國網路上流傳部份學者稱新冠就是個大流感，對此，據香港鳳凰網1月2日報導，高福認為Omicron的毒力相對早先發現的原型毒株，毒力變弱了，但是它還沒有弱到像季節性流感，如果把它看成是一個大號流感，指的是季節性流感的大號，那新冠病毒致病性大多了。

高福說，就像狼是肉食動物，Omicron要在人體內存活，還沒有演化到像羊吃點草就行了，不可能不致病無症狀，所以絕對不能輕敵。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110104

新冠肺炎

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