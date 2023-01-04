北京元旦假期遊客 返疫前86%

北京市文化和旅遊局2日發布，2023年元旦假期，北京市重點監測的151家旅遊景區累計接待遊客268.9萬人次，恢復到2019年同期的86.4%；累計營業總收入2兆4827.1萬元（人民幣，下同），比2019年增長44.5%。

中新社報導，元旦期間，北京市各級文旅部門及行業單位全力保障市民遊客假日生活需求，假日旅遊安全平穩，旅遊市場秩序井然。各文旅經營主體加大產品供給，文旅市場消費潛能得到進一步釋放。

2022年12月31日晚，北京市文旅局在首鋼園舉辦2023北京新年倒計時活動，呈現了一場大型工業遺址全景式、沉浸式光影秀視覺盛宴，為市民跨年迎新增添濃厚氛圍。

元旦假期，京郊遊仍是市民遊客休閒的重要選擇。京郊遊累計接待遊客30.9萬人次，恢復到2019年同期的63.7%；營業收入3635.1萬元，恢復到2019年同期的87.9%。

冰雪遊熱度持續走高。2022北京市冰雪文化旅遊季推出近60項活動，點燃民眾冰雪旅遊熱情；北京跨省遊恢復為京津冀周邊遊市場復甦注入動力，市文旅局發布的8條京張體育文化旅遊帶線路，為遊客打造冰雪消費新場景新體驗；各公園開展的冰雪遊園活動，讓市民遊客盡情享受運動樂趣。

新興旅遊商圈、商業街區聚攏人氣表現佳。新興網紅打卡地成為假日亮點出遊目的地，首鋼工業文化旅遊區入圍全市景區（地區）遊客接待量前十名，旅遊商圈類綜合消費體占據全市景區（地區）遊客接待量前十名榜單的半數以上，王府井、藍色港灣、南鑼鼓巷等文商旅綜合消費區排名靠前。

北京線下演出全面恢復，各大劇場實現應開盡開。全市75個劇場舉辦線下營業性演出共計91台303場，吸引觀眾5.7萬人次，票房收入849.3萬元，線下演出場次基本恢復至2019年的同期水平。新年音樂會、原創大戲、脫口秀等演出成為假日文化消費熱門項目。