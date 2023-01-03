陸感染率暴增！上海確診人數達70% 過年恐讓疫情再燒向農村

12月初，中國政府突然宣布放寬防疫管制。在之後的幾個星期，全國各大城市的感染率爆發式增長，重症患者也隨之急劇增加，醫院甚至殯儀館不堪重負。

上海新冠救治專家組成員，上海交通大學附屬瑞金醫院副院長陳爾真1月3日對官媒《人民日報》旗下的「大江東工作室」表示：當前上海疫情傳播範圍非常廣，可能已達人口的70%，超出了2022年春天的二、三十倍。

當時，2500餘萬常住人口的上海經歷了整整兩個月的嚴厲封控，官方統計的累計感染人數超過60萬人，許多感染者以及密切接觸者都被隔離至方艙醫院等場所。

現在，專家預計，上海的Omicron變種病毒感染潮將在1月份抵達高峰。而在北京、天津、重慶、廣州等其他大城市，第一波感染高峰已經度過。

重症醫學專家陳爾真還補充說，他所在的瑞金醫院每天都有約1600名急診病人入院，是12月初放寬防疫前的兩倍，其中約八成是新冠患者。他透露，大約一半的急診病人年齡在65歲以上脆弱人群。

春節後農村將迎來高峰

在全國層面上，國家衛健委更為擔心春節返鄉潮會讓醫療資源薄弱的農村地區出現新冠感染高峰。衛健委醫政醫管局局長焦雅輝1月2日接受中國央視採訪時就表示，農村地區即將到來的高峰將是一個巨大的挑戰。「我們最擔心的就是過去三年大家都沒有回家過年，今年終於可以回家過年了，這樣的話有可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村，回家過年探親，所以我們更加擔心農村的疫情。」

她在專訪中還表示「如果不採取任何措施，任由病毒傳播，醫療資源肯定是不夠的」，「還是要採取一定限制措施『緩疫壓峰』，把感染人數，包括需要住院的人數盡量壓下來，稍微拉得緩一些。」她認為，在感染高峰過後，重症科室將會引來滯後的高峰，並且承諾「通過遠程醫療和往縣醫院派駐有經驗的醫務人員等城市優質醫療資源的對口支援，保證農村重症患者的救治。」

目前，不少國家擔心中國疫情數據缺乏透明度，且放寬出入境限制後存在新型變種輸出的風險，因此美國等十多個國家宣布對從中國入境之旅客實施新冠病毒篩查。自12月初以來，中國當局僅通報了二十餘起新冠死亡病例，包括衛健委主任在內的多名高官都表示，新冠感染引起原有基礎疾病惡化導致的死亡病例不計入新冠死亡病例。

不過，衛健委官員焦雅輝12月29日曾公開表示，中國政府發布的新冠重症病例和死亡病例數字是「本著公開透明的精神」，其判定標準「與國際標準一致」。

根據德國疾控機構羅伯特·科赫研究所的文件，在德國，不論是直接死於新冠感染，還是新冠感染時死於其他疾病，都計入「新冠死亡病例」。

（法新社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】