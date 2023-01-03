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路透：中國與世衛開會前 淡化疫情嚴重性

中央社／ 台北3日電
歐盟衛生事務專員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）。歐新社
歐盟衛生事務專員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）。歐新社

中國放棄「動態清零」後，官方公布的染疫及死亡數據大幅失真。中國官媒人民日報引述專家指，北京就醫的染疫者中僅4%屬重症，路透社表示，這是想在今天與世衛舉行會議前，淡化正蔓延的疫情。

路透社今天報導，世界衛生組織去年12月30日敦促中國衛生官員定期分享有關COVID-19的具體和實時訊息。

世衛已邀請中國科學家在今天稍後時間舉行的技術諮詢小組會議上，介紹有關病毒測序的詳細數據，以及要求中國分享有關住院、死亡和疫苗接種的數據。

正值此時，中國官媒的報導淡化正蔓延全國的疫情。

中國官媒人民日報今天報導，中國首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長童朝暉表示，北京定點醫院目前收治的感染者中，重症、危重症占比為3%至4%，就診患者大部分都是普通型。

四川大學華西天府醫院院長康焰表示，近3週以來，天府醫院ICU累計收治了46名重症患者，占有症狀感染者1%左右。最近發熱門診每天有約450名患者就診，需要入院治療的大概占有症狀感染者10%。

四川衛生部門表示，四川省西南部80%以上的人已經染疫。

報導說，中國去年12月7日在防疫政策上急轉彎後，其病例和死亡率數據的準確性，在國內外受到越來越多的關注，並促使一些國家對中國旅客實施新的防疫措施。

海外科學家都預測今年中國最少會有100萬人染疫死亡，但迄今中國官方只公布零星的染疫死亡病例。

金融時報今天報導，歐盟已提出向中國提供免費COVID-19疫苗，幫助中國應對此輪疫情。這項提議是在今天歐盟衛生官員舉行會議之前最近幾天提出的。

一名歐盟委員會官員表示，歐盟衛生事務專員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）已與中方聯繫，表達提供支援，包括公共衛生專業知識以及歐盟捐贈可應對病毒變異株的疫苗。

但該官員說，北京方面尚未對這一提議回應。

中國一直依賴國產疫苗，迄今未批准大規模使用西方研發的mRNA疫苗。

瑞典歐盟輪值主席國2日表示，歐盟政府衛生官員將於4日就協調應對中國疫情爆發舉行會談。

新冠肺炎 COVID-19 歐盟

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