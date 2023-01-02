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中國缺藥荒 防疫官員怪民眾囤藥

中央社／ 台北2日電
中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，退燒藥等常備用藥甚至止瀉藥都供不應求，防疫官員說，供藥難很重要原因就是民眾囤藥。圖／路透社
中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，退燒藥等常備用藥甚至止瀉藥都供不應求，防疫官員說，供藥難很重要原因就是民眾囤藥。圖／路透社

中國放寬防疫管制後COVID-19疫情大爆發，退燒藥等常備用藥甚至止瀉藥都供不應求，防疫官員說，供藥難很重要原因就是民眾囤藥，並說變異病毒株Omicron引發的染疫絕對不是大號感冒

中國官媒央視新聞訪談節目「面對面」1日晚間播出國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝的專訪，就中國當前放寬管制後衍生的買藥難等亂象逐一說明。

焦雅輝表示，她一直關注網路上輿情的反應，更多反應還是提到藥，衛健委的構想是各醫療機構包括基層與二級以上醫院，藥品一定要配給到位，結果現實情況還是短缺且供不應求。

至於供藥難的原因，她說：「這裡面原因很多，比如像當時零售藥店裡面被搶購一空，老百姓首先囤藥，這是一個很重要的原因。」

焦雅輝表示，其次則是藥品生產供應也是按市場需求供貨，瞬間內需市場需求量驟增，但產能和產量的提高要時間，當然還有製藥企業的員工染疫影響生產作業等，可說是多種因素導致。

面對當前的重症病患益增，她說，中國因人口結構老齡化患基礎病老年人多，突然湧入三甲醫院特別是名氣響的三甲大醫院難以負荷，中國的醫療體系是個金字塔，很大的基數都要到塔尖去看病，供需勢必更顯吃緊。

回顧中國抗疫3年期間，起初採嚴封控，官媒更是大肆宣傳Omicron變種病毒可能帶來的危害，而放寬管制後卻改口病毒「並不可怕」。

甚至廣州醫科大學黨委書記、中國國家感染病臨床重點專科負責人唐小平表示，現在COVID-19病毒的毒性已經進化到「季節性流感的水平」，有些甚至「比季節性流感毒力還低」。

不過焦雅輝指出：「確實它不是大號感冒，往往我們把感冒和流感給混淆了，所以我們實際上是把新冠和流感來做比較，不是把新冠和感冒來比較。」

她說，感冒確實症狀很輕，自限性的疾病吃不吃藥一個星期感冒其實都好了，但流感不一樣，流感是流感病毒引起，也有全身的症狀，比如發燒、咳嗽，嚴重的有肺炎，而且病毒不一樣致病性也不同。

焦雅輝表示，急性傳染病的規律是感染達到高峰後，第1週到第2週最艱難，當大部分感染的重症、高峰過去就會逐漸趨緩，病毒總會越來越弱，這個困難一定會過去的。

新冠肺炎 流感病毒 感冒 發燒

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