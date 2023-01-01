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中國大陸疫情資訊不透明 上海出現殯葬黃牛

中央社／ 上海1日電
示意圖，非文中當事人。中國大陸COVID-19疫情官方數字與實際情況有落差，上海市出現殯葬黃牛，加價人民幣1500至2000元（約新台幣6600至8800元）轉售遺體火化服務名額，透露了殯葬業務供不應求等現況。 美聯社
示意圖，非文中當事人。中國大陸COVID-19疫情官方數字與實際情況有落差，上海市出現殯葬黃牛，加價人民幣1500至2000元（約新台幣6600至8800元）轉售遺體火化服務名額，透露了殯葬業務供不應求等現況。 美聯社

中國COVID-19疫情官方數字與實際情況有落差。上海市出現殯葬黃牛，加價人民幣1500至2000元（約新台幣6600至8800元）轉售遺體火化服務名額，透露了殯葬業務供不應求等現況。

上海市公安局官方帳號「警民直通車上海」發布消息指出，近來查獲殯葬「黑仲介」、哄抬藥價、非法銷售快篩等涉疫違法行為；殯葬黑仲介問題在疫情期間相繼接獲群眾透過市民熱線舉報。

公安局表示，殯葬黑仲介有「一條龍」作業，相關從業人員非法經營、非法取得家屬資料、伺機哄抬殯葬服務價格。

徐匯分局在2022年12月29日破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用案件，3名犯罪嫌疑人在網上發布殯葬仲介資訊，以每單增加50%以上服務費非法牟利。

虹口分局在2022年12月29日查獲20多名殯葬黃牛，相關違法人員在沒有殯葬服務需求和相關證明手續情況下，透過插隊等方式取得業務受理名額，再將名額以1500至2000元不等價格轉售，擾亂業務辦理正常秩序。

公安局強調，目前相關違法人員已經依法行政處罰，對於利用疫情趁機擾亂殯葬行業秩序等違法犯罪行為「零容忍」，會與有關部門發現一起、查處一起，確實維護社會穩定。

對於殯葬黑仲介、黃牛等情形，民眾說，黃牛市場會在「供不應求」環境中產生，推估一般死亡加上染疫死亡等因素，導致目前遺體火化業務也要「排隊」，這也是一種疫情亂象了；民眾大嘆，「黃牛竟發這種國難財」。

中國疾病預防控制中心2022年12月31日最新統計資料顯示，截至12月31日24時，現有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例6萬6298例，其中重症病例2718例；累計死亡病例5249例，累計確診病例43萬5472例。

中國國務院聯防聯控機制去年12月20日在記者會上，回應媒體提到官方公布死亡病例與實際情況有落差等問題。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強說，新冠病毒導致肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為染疫死亡；因其它疾病、基礎病，例如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為染疫死亡。

新冠肺炎

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